San Luis de Quillota recibirá a San Marcos de Arica en el Lucio Fariña Fernández, en una nueva fecha del Campeonato de la Primera B 2025, en un duelo que tendrá la importancia de los tres puntos para ambas escuadras. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.

Los quillotanos están en la octava posición con 35 unidades en la lista de espera por un lugar en la liguilla, mientras que los nortinos están a dos puntos del liderato y un triunfo los dejaría en el primer lugar de la tabla.

⚽ San Luis vs San Marcos en vivo por la Primera B: minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 26 San Luis Descanso : 1 0 Finalizado San Marcos Sebastian Parada 20′ Alonso Rodriguez 71′ Marcos Camarda 46′ Resumen

Estadísticas de equipos 71 ‘ San Luis Tarjeta roja : Alonso Rodriguez 46 ‘ San Marcos Gol regular : Marcos Camarda 20 ‘ San Luis Penalti : Sebastian Parada Últimos enfrentamientos SAN – SAN 05/10/2025 SAN 2 – 1 SAN 23/05/2025 SAN 1 – 1 SAN 13/10/2024 SAN 0 – 1 SAN 27/05/2024 SAN 2 – 3 SAN 07/08/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan San Luis vs San Marcos?

El duelo entre San Luis vs San Marcos se juega este domingo 5 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández.

📅Fecha: Domingo 5 de octubre

🕗Horario: 15:00 horas

🏟️Estadio: Lucio Fariña Fernández (Quillota)

📺 ¿Dónde ver en vivo San Luis vs San Marcos?

📺TV: TNT Sports

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre San Luis vs San Marcos

Árbitro: Franco Jiménez

1er asistente: Claudio Urrutia

2do asistente: Gabriel Vera

Cuarto árbitro: Fabián Reyes

🧾 El XI de U de San Luis vs San Marcos por la Primera B 2025

Daniel Retamal; Cristóbal Vergara, Gabriel Sarria, Guillermo Avello, Nicolás Muñoz; Alonso Rodríguez, Facundo Juárez, Gonzalo Bustos, Javier Retamales; Nicolás Molina, Sebastián Parada. DT: Fernando Guajardo.

🧾 El XI de San Marcos vs San Luis por la Primera B 2025