San Luis de Quillota recibirá a San Marcos de Arica en el Lucio Fariña Fernández, en una nueva fecha del Campeonato de la Primera B 2025, en un duelo que tendrá la importancia de los tres puntos para ambas escuadras. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.
Los quillotanos están en la octava posición con 35 unidades en la lista de espera por un lugar en la liguilla, mientras que los nortinos están a dos puntos del liderato y un triunfo los dejaría en el primer lugar de la tabla.
⚽ San Luis vs San Marcos en vivo por la Primera B: minuto a minuto
- Sebastian Parada 20′
- Alonso Rodriguez 71′
- Marcos Camarda 46′
- Resumen
- Estadísticas de equipos
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan San Luis vs San Marcos?
El duelo entre San Luis vs San Marcos se juega este domingo 5 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández.
- 📅Fecha: Domingo 5 de octubre
- 🕗Horario: 15:00 horas
- 🏟️Estadio: Lucio Fariña Fernández (Quillota)
📺 ¿Dónde ver en vivo San Luis vs San Marcos?
- 📺TV: TNT Sports
- 💻Streaming: TNT Sports en Max
- 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🟨 Árbitros del partido entre San Luis vs San Marcos
- Árbitro: Franco Jiménez
- 1er asistente: Claudio Urrutia
- 2do asistente: Gabriel Vera
- Cuarto árbitro: Fabián Reyes
🧾 El XI de U de San Luis vs San Marcos por la Primera B 2025
- Daniel Retamal; Cristóbal Vergara, Gabriel Sarria, Guillermo Avello, Nicolás Muñoz; Alonso Rodríguez, Facundo Juárez, Gonzalo Bustos, Javier Retamales; Nicolás Molina, Sebastián Parada. DT: Fernando Guajardo.
🧾 El XI de San Marcos vs San Luis por la Primera B 2025
- Nicolás Temperini; Augusto Barrios, Franco Ledesma, Guillermo Cubillos, Reiner Campos; Camilo Rencoret, Facundo Velazco, Javier Rivera, Ramón Fernández; Camilo Melivilú, Nicolás Gauna. DT: Germán Cavalieri.