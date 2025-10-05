San Luis de Quillota recibirá a San Marcos de Arica en el Lucio Fariña Fernández, en una nueva fecha del Campeonato de la Primera B 2025, en un duelo que tendrá la importancia de los tres puntos para ambas escuadras. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.

Los quillotanos están en la octava posición con 35 unidades en la lista de espera por un lugar en la liguilla, mientras que los nortinos están a dos puntos del liderato y un triunfo los dejaría en el primer lugar de la tabla.

San Luis vs San Marcos en vivo por la Primera B: minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 26
San Luis
05/10/2025 15:00
Descanso : 1 0
Finalizado
San Marcos
  • Sebastian Parada 20′
  • Alonso Rodriguez 71′
  • Marcos Camarda 46′
  • Resumen
  • Estadísticas de equipos
71 ‘
San Luis
Tarjeta roja : Alonso Rodriguez
46 ‘
San Marcos
Gol regular : Marcos Camarda
20 ‘
San Luis
Penalti : Sebastian Parada
Últimos enfrentamientos
SAN SAN 05/10/2025
SAN 2 – 1 SAN 23/05/2025
SAN 1 – 1 SAN 13/10/2024
SAN 0 – 1 SAN 27/05/2024
SAN 2 – 3 SAN 07/08/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan San Luis vs San Marcos?

El duelo entre San Luis vs San Marcos se juega este domingo 5 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández.

  • 📅Fecha: Domingo 5 de octubre
  • 🕗Horario: 15:00 horas
  • 🏟️Estadio: Lucio Fariña Fernández (Quillota)

📺 ¿Dónde ver en vivo San Luis vs San Marcos?

  • 📺TV: TNT Sports 
  • 💻Streaming: TNT Sports en Max
  • 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre San Luis vs San Marcos

  • Árbitro: Franco Jiménez
  • 1er asistente: Claudio Urrutia
  • 2do asistente: Gabriel Vera
  • Cuarto árbitro: Fabián Reyes

🧾 El XI de U de San Luis vs San Marcos por la Primera B 2025

  • Daniel Retamal; Cristóbal Vergara, Gabriel Sarria, Guillermo Avello, Nicolás Muñoz; Alonso Rodríguez, Facundo Juárez, Gonzalo Bustos, Javier Retamales; Nicolás Molina, Sebastián Parada. DT: Fernando Guajardo.

🧾 El XI de San Marcos vs San Luis por la Primera B 2025

  • Nicolás Temperini; Augusto Barrios, Franco Ledesma, Guillermo Cubillos, Reiner Campos; Camilo Rencoret, Facundo Velazco, Javier Rivera, Ramón Fernández; Camilo Melivilú, Nicolás Gauna. DT: Germán Cavalieri.