Deportes Temuco y Rangers de Talca chocarán en el Germán Becker este domingo a partir de las 17:30 horas, en un duelo que marcará lo que queda de temporada para ambos clubes, que todavía tienen la ilusión de meterse en liguilla por el ascenso. Este duelo de la fecha 26 de la Primera B, será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.
El Pije no pudo levantar en toda la temporada y con cambio de entrenadores está en la duodécima ubicación con 28 puntos, mientras que los talquinos son décimos con 33 unidades. La victoria pondrá a los locales nuevamente en carrera y para el forastero será intentar una arremetida final para el reducido.
⚽ Temuco vs Rangers en vivo por la Primera B: minuto a minuto
- Roberto Riveros 22′
- Ignacio Ibanez 79′
- Resumen
- Estadísticas de equipos
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Temuco vs Rangers?
El duelo entre Temuco vs Rangers se juega este domingo 5 de octubre a las 17:30 horas en el Estadio Germán Becker.
- 📅Fecha: Domingo 5 de octubre
- 🕗Horario: 17:30 horas
- 🏟️Estadio: Germán Becker (Temuco)
📺 ¿Dónde ver en vivo Temuco vs Rangers?
- 📺TV: TNT Sports
- 💻Streaming: TNT Sports en Max
- 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🟨 Árbitros del partido entre Temuco vs Rangers
- Árbitro: Fernando Vejar
- 1er asistente: Juan Serrano
- 2do asistente: Rodolfo Vera
- Cuarto árbitro: Nicolás Gamboa
🧾 El XI de Temuco vs Rangers por la Primera B 2025
- El probable once: Yerko Urra; Brayan Troncoso, Agustín Peñailillo, Enzo Lettieri, Federico Pereyra, Paulo Contreras; Camilo Núñez, Diego Buonanotte; Damián González, Luis Acevedo, Matías Donoso. DT: Héctor Arturo Sanhueza.
🧾 El XI de Rangers vs Temuco por la Primera B 2025
El probable once: José Luis Gamonal; Bastián San Juan, Claudio Servetti, Miguel Sanhueza, Vicente Durán; Carlos Lobos, Gary Moya, Sebastián Leyton; Isaac Díaz, Ignacio Ibañez, Matías Sandoval. DT: Erwin Durán.