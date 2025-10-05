Deportes Temuco y Rangers de Talca chocarán en el Germán Becker este domingo a partir de las 17:30 horas, en un duelo que marcará lo que queda de temporada para ambos clubes, que todavía tienen la ilusión de meterse en liguilla por el ascenso. Este duelo de la fecha 26 de la Primera B, será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.

El Pije no pudo levantar en toda la temporada y con cambio de entrenadores está en la duodécima ubicación con 28 puntos, mientras que los talquinos son décimos con 33 unidades. La victoria pondrá a los locales nuevamente en carrera y para el forastero será intentar una arremetida final para el reducido.

⚽ Temuco vs Rangers en vivo por la Primera B: minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 26 Deportes Temuco 1 1 Descanso : 1 0 Finalizado Rangers Roberto Riveros 22′ Ignacio Ibanez 79′ Resumen

Estadísticas de equipos 79 ‘ Rangers Gol regular : Ignacio Ibanez 22 ‘ Deportes Temuco Gol regular : Roberto Riveros Últimos enfrentamientos DEP 1 – 1 RAN 05/10/2025 RAN 2 – 3 DEP 24/05/2025 RAN 1 – 0 DEP 10/08/2024 RAN 1 – 0 DEP 30/03/2024 DEP 3 – 0 RAN 15/07/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Temuco vs Rangers?

El duelo entre Temuco vs Rangers se juega este domingo 5 de octubre a las 17:30 horas en el Estadio Germán Becker.

📅Fecha: Domingo 5 de octubre

🕗Horario: 17:30 horas

🏟️Estadio: Germán Becker (Temuco)

📺 ¿Dónde ver en vivo Temuco vs Rangers?

📺TV: TNT Sports

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre Temuco vs Rangers

Árbitro: Fernando Vejar

1er asistente: Juan Serrano

2do asistente: Rodolfo Vera

Cuarto árbitro: Nicolás Gamboa

🧾 El XI de Temuco vs Rangers por la Primera B 2025

El probable once: Yerko Urra; Brayan Troncoso, Agustín Peñailillo, Enzo Lettieri, Federico Pereyra, Paulo Contreras; Camilo Núñez, Diego Buonanotte; Damián González, Luis Acevedo, Matías Donoso. DT: Héctor Arturo Sanhueza.

🧾 El XI de Rangers vs Temuco por la Primera B 2025

El probable once: José Luis Gamonal; Bastián San Juan, Claudio Servetti, Miguel Sanhueza, Vicente Durán; Carlos Lobos, Gary Moya, Sebastián Leyton; Isaac Díaz, Ignacio Ibañez, Matías Sandoval. DT: Erwin Durán.