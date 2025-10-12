Rangers de Talca y Deportes Antofagasta buscarán su boleto a la liguilla este lunes desde las 20:00 horas en el retorno de los Piducanos al Estadio Fiscal de Talca, que es una de las sedes del Mundial Sub 20 de Chile. Esta vez, será el turno de dos elencos que todavía sueñan con un lugar en el Campeonato Nacional del 2026.

Rangers es noveno con 34 unidades y los Pumas en la séptima casilla con 37 puntos. Los talquinos vienen de igualar en Temuco con el Pije a un tanto. Mientras que los nortinos cayeron en casa ante Curicó y provocó la referencia de Luis Marcoleta y las métricas de Nicolás Córdova.

⚽Rangers vs Antofagasta en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Rangers vs Antofagasta?

El partido entre Rangers vs Antofagasta se jugará este lunes 13 de octubre, a partir de las 20:00 horas en el Estadio Fiscal de Talca.

🏟 Estadio: Fiscal de Talca

🗓 Fecha: Lunes 13 de octubre

🕗 Hora: 20:00 horas

📡 ¿Dónde ver en vivo Rangers vs Antofagasta?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

🔴 El XI de Rangers vs Antofagasta por la Primera B 2025

Oncena por confirmar:

DT: Erwin Durán.

🔵 El XI de Antofagasta vs Rangers por la Primera B 2025

Oncena por confirmar:

DT: Luis Marcoleta.