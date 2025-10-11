Una jornada inolvidable se vivió este sábado en el Estadio Fiscal de Talca, donde la selección de Colombia Sub 20 dio el gran golpe del torneo al eliminar a España en un partido lleno de emociones. El conjunto cafetalero, liderado por la figura de Néiser Villarreal, logró una remontada épica para clasificar a las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile.

¡Colombia hace historia y firma su pase a semis! ✍️🇨🇴#U20WC — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 11, 2025

❓¿Cómo eliminó Colombia a España en el Mundial Sub 20 de Chile?

El duelo fue de alta intensidad desde el inicio. Colombia abrió el marcador al minuto 38 gracias a Néiser Villarreal, quien aprovechó una jugada colectiva impecable para adelantar a los suyos.

En el segundo tiempo, España reaccionó con fuerza y dio vuelta el resultado con goles de Rayane Belaid (56’) y Jan Virgili (59’). Todo parecía perdido, pero Villarreal estaba destinado a escribir su nombre en la historia: marcó el empate parcial a los 64’ y selló el 3-2 definitivo en el minuto 89’, desatando la locura en Talca.

🇨🇴 Néiser Villarreal, el héroe inesperado del Mundial

Con su hat-trick, Villarreal se transformó en la gran figura del torneo y en el jugador más destacado del cuadro colombiano. A sus 20 años, su nombre ya comienza a sonar en clubes europeos y en la prensa internacional.

El atacante del Millonarios fue el eje ofensivo que necesitaba el técnico César Torres, demostrando frialdad en la definición y liderazgo en los momentos decisivos.

⚽ Lo que viene para Colombia en semifinales

Tras esta victoria, Colombia se convirtió en el primer semifinalista del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. Ahora, el conjunto cafetalero enfrentará al ganador del duelo entre Argentina y México, dos potencias de la región.

El sueño de levantar el título está más vivo que nunca para los dirigidos por Torres, que buscan la primera corona Sub 20 en la historia del país.