El Grupo F promete ser uno de los más equilibrados del Mundial Sub 20 Chile 2025. Con cuatro selecciones de diferentes continentes que llegan sin un favorito claro, este sector podría definirse por pequeños detalles en una fase de grupos que arrancará el lunes 29 de septiembre.

Colombia será el equipo que más acompañado esté en esta zona, donde cualquiera puede sorprender, especialmente teniendo en cuenta que los cuatro equipos han mostrado buenos rendimientos en sus respectivos procesos clasificatorios.

🏗️ Así se conforma el Grupo F del Mundial Sub 20

El sector está integrado por cuatro confederaciones, de distintos continentes:

Colombia : Representa a Sudamérica y llega tras una sólida clasificación

: Representa a Sudamérica y llega tras una sólida clasificación Nigeria: La selección africana busca repetir sus buenos rendimientos históricos

La selección africana busca repetir sus buenos rendimientos históricos Noruega: El representante europeo que sorprendió en las eliminatorias UEFA

El representante europeo que sorprendió en las eliminatorias UEFA Arabia Saudita: La selección asiática que se clasifica por cuarta vez en su historia

Cada equipo aporta características únicas que hacen impredecible el desarrollo del grupo.

📅 Fixture del Grupo F del Mundial Sub 20

Jornada 1 – Lunes 29 de septiembre:

20:00 horas: Colombia vs Arabia Saudita (Estadio El Teniente, Rancagua)

20:00 horas: Nigeria vs Noruega (Estadio Fiscal, Talca)

Jornada 2 – Jueves 2 de octubre:

17:00 horas: Arabia Saudita vs Noruega (Estadio El Teniente, Rancagua)

20:00 horas: Colombia vs Nigeria (Estadio El Teniente, Rancagua)

Jornada 3 – Domingo 5 de octubre:

17:00 horas: Arabia Saudita vs Nigeria (Estadio Fiscal, Talca)

17:00 horas: Noruega vs Colombia (Estadio El Teniente, Rancagua)

⚽ Resultados Grupo F del Mundial Sub 20 2025

Colombia vs Arabia Saudita

Nigeria vs Noruega

Arabia Saudita vs Noruega

Colombia vs Nigeria

Arabia Saudita vs Nigeria

Noruega vs Colombia

📊 Tabla de posiciones del Grupo F del Mundial Sub 20

🏟️ ¿En qué estadios se disputarán los partidos?

Los encuentros del Grupo F se dividirán entre dos sedes:

Estadio Codelco El Teniente (Rancagua): Capacidad para 14.087 espectadores, será la sede principal

(Rancagua): Capacidad para 14.087 espectadores, será la sede principal Estadio Fiscal (Talca): Con capacidad para 18.936 personas, albergará dos partidos

Ambos recintos cuentan con toda la infraestructura necesaria para competiciones FIFA y prometen crear un ambiente especial para las selecciones participantes.