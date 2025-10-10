El Mundial Sub 20 Chile 2025 ofrece uno de sus platos fuertes: México vs Argentina, duelo que define al rival del ganador de España vs Colombia.
El partido se jugará este sábado 11 de octubre en el Nacional (Santiago), con promesa de estadio lleno y dos equipos que llegan con confianza: México fue segundo en el Grupo C y despachó 4-1 al anfitrión en octavos; Argentina ganó sus cuatro partidos, con 12 goles a favor y 2 en contra, y aterriza como candidata. En Al Aire Libre te ofrecemos todos los pronósticos.
🔮 Los mejores pronósticos del México vs Argentina por el Mundial Sub 20
Las mejores casas de apuestas marcan ligero favoritismo para Argentina, aunque el golpe de autoridad de México ante Chile ajusta el tablero.
Cuotas 22Bet:
🇲🇽 México Sub 20 gana: 3.90
🤝 Empate: 3.30
🇦🇷 Argentina Sub 20 gana: 2.00
👉 Más de 2.5 goles: 1.95
👉 Ambos equipos anotan: 1.82
Cuotas Megapari:
Argentina 46% · Empate 29% · México 25%
🆚 ¿Cómo llegan México y Argentina a los cuartos del Mundial Sub 20?
🇲🇽 México Sub 20:
Equipo intenso y con gol: promedia 1,67 tantos por partido. Cerró segundo en el Grupo C y en octavos firmó un 4-1 categórico frente a Chile en Valparaíso.
Últimos partidos:
- Chile 1–4 México (octavos)
- México 1–0 Marruecos (grupos)
- España 2–2 México (grupos)
- Brasil 2–2 México (grupos)
Posible XI:
Emmanuel Ochoa; Everardo López, Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa; Iker Fimbres, Alexei Domínguez; Elías Montiel, Diego Sánchez; Obed Vargas, Tahiel Jiménez y Gilberto Mora.
🇦🇷 Argentina Sub 20:
Puntaje perfecto y promedio de 2,67 goles por juego. La Albiceleste llega con la pólvora seca: 4-0 a Nigeria en octavos y ataque en racha con Alejo Sarco y Maher Carrizo.
Últimos partidos:
- Argentina 4–0 Nigeria (octavos)
- Argentina 1–0 Italia (grupos)
- Argentina 4–1 Australia (grupos)
- Cuba 1–3 Argentina (grupos)
Posible XI (DT: Diego Placente):
Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Gianluca Prestianni; Alejo Sarco.
📅 ¿Cuándo y dónde se juega el México vs Argentina Sub 20?
📆 Fecha: Sábado 11 de octubre
🕗 Hora: 20:00 (Chile/Argentina) / 17:00 (México)
🏟️ Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago
📺 ¿Quién transmite EN VIVO México vs Argentina por el Mundial Sub 20?
Todos los partidos del torneo se pueden ver gratis por FIFA+. En Chile, además, habrá señal abierta y TV paga.
- 📺 TV Abierta (Chile): Chilevisión
- 📡 TV Cable: DSports (610 / 1610 HD, DirecTV)
- 💻 Streaming: FIFA+ (global) / DGO (DirecTV)
📣 Sigue EN VIVO México vs Argentina Sub 20 en AlAireLibre.cl: minuto a minuto, goles, estadísticas, análisis y todas las reacciones desde el Estadio Nacional.