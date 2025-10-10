El Mundial Sub 20 Chile 2025 sigue encendido con un choque de alto voltaje en los cuartos de final: España vs Colombia, dos selecciones con historia, talento joven y presente prometedor. El duelo se jugará este sábado 11 de octubre a las 17:00 horas en el Estadio Fiscal de Talca, y definirá al primer semifinalista.

España llegó como una de las grandes candidatas al título, pero sufrió más de la cuenta en la fase de grupos. Cayó ante Marruecos en el debut (0-2), empató con México (2-2) y recién encontró su ritmo al vencer 1-0 a Brasil. Clasificó tercera en el Grupo C y en octavos mostró su mejor versión al derrotar a Ucrania (1-0).

Colombia, en tanto, mantiene el paso firme. Terminó líder del Grupo F tras empatar con Noruega (0-0) y Nigeria (1-1) y vencer a Arabia Saudí (1-0). En los octavos de final, la Tricolor desplegó su mejor fútbol y venció 3-1 a Sudáfrica con doblete de Neyser Villareal, confirmando su condición de aspirante serio al título. En Al Aire Libre te ofrecemos todos los pronósticos.

🔮 Los mejores pronósticos del España vs Colombia por el Mundial Sub 20

Las mejores casas de apuestas ya definieron a España como ligera favorita, aunque Colombia llega con el envión de su invicto y un ataque en alza. Estas son las principales cuotas disponibles:

Cuotas 22Bet:

🇪🇸 España Sub 20 gana: 2.35

🤝 Empate: 3.20

🇨🇴 Colombia Sub 20 gana: 3.90

👉 Ambos equipos anotan: 1.80

👉 Más de 2.5 goles: 1.95

Cuotas Megapari:

España avanza a semifinales: 1.65

Colombia avanza a semifinales: 2.10

Empate y ambos anotan: 4.50

Resultado exacto 1-1: 7.00

🆚 ¿Cómo llegan España vs Colombia al duelo por los cuartos del Mundial Sub 20?

🇪🇸 España Sub 20:

La Furia Roja de Santi Denia llegó con chapa de candidata, aunque tuvo un inicio irregular. Le costó entrar en ritmo y recién en el cierre del grupo mostró su potencial. En octavos, la solidez defensiva y la conducción de Rodrigo Mendoza fueron clave para eliminar a Ucrania.

📊 Últimos partidos:

Marruecos 2–0 España

España 2–2 México

España 1–0 Brasil

Ucrania 0–1 España

📋 Posible XI:

Fran González; Andrés Cuenca, Izan Merino, Julio Díaz, Jesús Fortea; Rayane Belaid, Rodrigo Mendoza, Thiago Pitarch; Iker Bravo, Jan Virgili y Pablo García.

🇨🇴 Colombia Sub 20:

El equipo de Héctor Cárdenas mantiene su invicto en el torneo y juega cada vez mejor. Tiene equilibrio en todas las líneas y mucho gol arriba con Neyser Villareal, Óscar Perea y Joel Canchimbo. Su principal fortaleza es la presión alta y la velocidad por las bandas.

📊 Últimos partidos:

Colombia 1–0 Arabia Saudí

Colombia 0–0 Noruega

Nigeria 1–1 Colombia

Colombia 3–1 Sudáfrica

📋 Posible XI:

Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Jordan Barrera, Elkin Rivero, Kéner González; Emilio Aristizábal, Neyser Villareal y Óscar Perea.

📅 ¿Cuándo y dónde se juega el España vs Colombia Sub 20?

📆 Fecha: Sábado 11 de octubre

Sábado 11 de octubre 🕗 Hora: 17:00 (Chile) / 15:00 (Colombia) / 22:00 (España peninsular)

17:00 (Chile) / 15:00 (Colombia) / 22:00 (España peninsular) 🏟️ Estadio: Fiscal de Talca

📺 ¿Quién transmite EN VIVO España vs Colombia por el Mundial Sub 20?

El encuentro se podrá ver en directo por FIFA+ en todo el mundo. Además, habrá transmisión local en Chilevisión (Chile) y Caracol TV, RCN y DSports (Colombia).

📺 TV Abierta: Chilevisión / Caracol TV / RCN

Chilevisión / Caracol TV / RCN 📡 TV Cable: DSports (610 / 1610 HD)

DSports (610 / 1610 HD) 💻 Streaming: FIFA+ (gratis) / DGO (DirecTV)

📣 Sigue EN VIVO España vs Colombia Sub 20 en AlAireLibre.cl: minuto a minuto, goles, estadísticas, análisis y toda la cobertura desde Talca del partidazo que define a un semifinalista del Mundial Sub 20 Chile 2025.