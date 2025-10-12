San Luis y Deportes Recoleta tendrán un fuerte cruce para ver quien tendrá chances de liguilla. En el Lucio Fariña Fernández de Quillota, este lunes, Canarios o Metropolitanos se jugarán sus últimas cartas para soñar con ascender al Campeonato Nacional. Duelo por la fecha 27 de la Primera B.

Los locales son octavos con 36 unidades y vienen de igualar ante San Marcos en condición de local en la última jornada, a su vez, los Recoletanos están décimos con 33 puntos y suman dos caídas consecutivas, la última como locales ante Deportes Copiapó.

⚽San Luis vs Recoleta en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

–

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan San Luis vs Recoleta?

El partido entre San Luis vs Recoleta se jugará este lunes 13 de octubre, a partir de las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández, de Quillota.

🏟 Estadio: Lucio Fariña Fernández, Quillota, Región de Valparaíso.

🗓 Fecha: Lunes 13 de octubre

🕗 Hora: 20:00 horas

📡 ¿Dónde ver en vivo San Luis vs Recoleta?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

🟡 El XI de San Luis vs Recoleta por la Primera B 2025

Oncena por confirmar:

DT: Fernando Guajardo.

🔵 El XI de Recoleta vs San Luis por la Primera B 2025

Oncena por confirmar:

DT: Luis Landeros.

