San Luis y Deportes Recoleta tendrán un fuerte cruce para ver quien tendrá chances de liguilla. En el Lucio Fariña Fernández de Quillota, este lunes, Canarios o Metropolitanos se jugarán sus últimas cartas para soñar con ascender al Campeonato Nacional. Duelo por la fecha 27 de la Primera B.
Los locales son octavos con 36 unidades y vienen de igualar ante San Marcos en condición de local en la última jornada, a su vez, los Recoletanos están décimos con 33 puntos y suman dos caídas consecutivas, la última como locales ante Deportes Copiapó.
⚽San Luis vs Recoleta en vivo, por la Primera B: minuto a minuto
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan San Luis vs Recoleta?
El partido entre San Luis vs Recoleta se jugará este lunes 13 de octubre, a partir de las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández, de Quillota.
🏟 Estadio: Lucio Fariña Fernández, Quillota, Región de Valparaíso.
🗓 Fecha: Lunes 13 de octubre
🕗 Hora: 20:00 horas
📡 ¿Dónde ver en vivo San Luis vs Recoleta?
📺 TV: TNT Sports Premium.
💻 Streaming: TNT Sports en Max.
🖥️ Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
🟡 El XI de San Luis vs Recoleta por la Primera B 2025
Oncena por confirmar:
DT: Fernando Guajardo.
🔵 El XI de Recoleta vs San Luis por la Primera B 2025
Oncena por confirmar:
DT: Luis Landeros.