La Primera B 2025 va entrando en tierra derecha a partir de este viernes con su Fecha 26, jornada en la cual Deportes Recoleta recibe a Copiapó este sábado 4 de octubre desde las 12:00 horas de nuestro país, encuentro a jugarse en el Estadio Municipal Leonel Sánchez Lineros.

El elenco textilero se encuentra en el décimo lugar de la tabla de posiciones con 33 puntos, pero un triunfo los podría volver a meter en la lucha por asentarse en zona de liguilla. Por su lado el conjunto nortino debe sumar de a tres si quiere mantener la presión en la lucha por el título con U de Concepción.

⚽ Recoleta vs Deportes Copiapó en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 26 Deportes Recoleta 0 1 Descanso : 0 0 Finalizado Deportes Copiapó Thomas Jones 62′ Resumen

Estadísticas de equipos 62 ‘ Deportes Copiapó Gol regular : Thomas Jones Últimos enfrentamientos DEP 0 – 1 DEP 04/10/2025 DEP 3 – 0 DEP 24/05/2025

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Recoleta vs Deportes Copiapó?

El partido de Recoleta vs Deportes Concepción se jugará este sábado 4 de octubre, a partir de las 12:00 horas en el Estadio Leonel Sánchez Lineros

🏟 Estadio: Municipal Leonel Sánchez Lineros

🗓 Fecha: Sábado 4 de octubre

🕗 Hora: 12:00 horas

📡 ¿Dónde ver en vivo Recoleta vs Deportes Copiapó?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

🔵 El XI de Recoleta vs Deportes Copiapó por la Primera B 2025

Jaime Vargas; Alberto Hernández, Felipe Alvarado, Ignacio Lara, Víctor Retamal; Daniel Viveros, Federico Martín, Jason Flores, Nicolás Carvajal; Germán Estigarribia, Ignacio Fuenzalida. DT: Luis Landeros.

🔴 El XI de Deportes Copiapó vs Recoleta por la Primera B 2025