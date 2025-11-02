Se terminó la temporada regular de la Primera B y se definieron todos los equipos que irán por el segundo cupo de la categoría para llegar a Primera División. U de Concepción se quedó con el título a manos de Copiapó en el norte y el Campanil ya está en el Campeonato Nacional de 2026, los copiapinos deberán esperar en las semifinales del reducido.

El gran ganador de la jornada y sin jugar, fue Santiago Wanderers, que este sábado cayó en casa ante Magallanes, pero que tuvo en los otros resultados, la manera de acomodarse en la liguilla.

🚍 Santiago Morning derrotó a San Luis y lo dejó sin liguilla

Los canarios tenían la mesa servida tras la caída de S Wanderers, y una victoria los dejaba en la pelea para luchar por el cupo de ascenso. Sin embargo, al enfrentar a un equipo ya descendido no fue tan simple. Gonzalo Santelices en los 34′, Franco Cortés en los 41′ y en el 83′ Bryan Taiva puso la goleada a la Micro, que se llevó a un rival en su último duelo en la Primera B.

⬆️ Antofagasta cumplió de local y estará en la liguilla

Los Pumas tenían que ganar su último duelo en casa ante Santa Cruz y así lo hicieron. Aunque partieron perdiendo con tanto de Nicolás Rivera, pero el goleador nortino, Tobías Figueroa, se encargó de la voltereta, con tantos en el 19′ y 43′. Aunque corrieron algún riesgo sobre el final del partido, el equipo de Marcoleta tendrá una chance de subir.

🌲 Santiago Wanderers fue el gran beneficiado y jugará la liguilla

Con la derrota ante Magallanes, los verdes dependían de dos resultados, que Antofagasta o San Luis no ganaran. La caída de los canarios los dejó quietos en la zona de reducido y tendrán otra chance para salir de la Primera B.

Las llaves de cuartos de final son las siguientes: Santiago Wanderers (8°) se medirá ante Cobreloa (3°), Rangers (7°) tendrá que eliminarse con San Marcos (4°) y Deportes Concepción (6°) se verá las caras con Antofagasta (5°)

Los equipos con mejor clasificación, cerrarán de visita y Deportes Copiapó espera rival en las semifinales, del ganador de la llave entre Concepción y Antofagasta.

