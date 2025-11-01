La Primera B 2025 baja el telón de su temporada este domingo 2 de noviembre con el encuentro en el que Santiago Morning recibirá a San Luis de Quillota en el Estadio Municipal de La Pintana, un encuentro rodeado de morbo por la situación del elenco bohemio.

El elenco capitalino consumó su descenso luego de la sanción que recibió del Tribunal de Disciplina de la ANFP durante la semana y la ratificación del TAS por la misma, por lo que quedó condenado a perder la categoría y bajar a Segunda División.

Por su lado el elenco Canario debe esperar un traspié de Deportes Concepción, Antofagasta o Santiago Wanderers y salir a ganar en la cancha del Morning para optar a meterse en la zona de liguilla por el ascenso, ya que se encuentran en la novena posición con 39 puntos, uno menos que los lilas y pumas y dos unidades por debajo del Decano.

⚽ Santiago Morning vs San Luis de Quillota EN VIVO: minuto a minuto

📅 ¿A qué hora y dónde juegan Santiago Morning vs San Luis?

El partido entre Santiago Morning y San Luis se jugará este Domingo 2 de noviembre, desde las 15:00 horas, en el Estadio Municipal de La Pintana.

🕒 Hora: 15:00 horas

🏟️ Estadio: Municipal de La Pintana

📆 Fecha: Domingo 2 de noviembre

📺 ¿Cómo ver EN VIVO Santiago Morning vs San Luis?

El encuentro no tendrá transmisión televisiva, pero estará disponible vía streaming en TNT Sports en Max.

💻 Streaming: TNT Sports en Max

🖥️ También podrás seguir el minuto a minuto GRATIS con estadísticas, goles y análisis en Al Aire Libre

📺 TV: No hay transmisión

🧾 Formaciones probables de Santiago Morning vs San Luis por la Primera B 2025

📋 Santiago Morning (DT: Luis Marcoleta)

Leandro Cañete; Mauricio Iturra, Byron Guajardo, Martín Delgado y Patricio Martínez; Enzo Ormeño, Douglas Estay, Fernando Manríquez, Bryan Tomás Asprea y Franco Cortés; Bryan Taiva.

📋 San Luis (DT: Damián Muñoz)

Daniel Retamal; Gabriel Sarria, Filipe Coronel, Nicolás Muñoz y Guillermo Avello; Javier Retamales, Alonso Rodríguez y Facundo Juárez; Sebastián Parada, Gino Albertengo y Nicolás Molina.