Deportes Antofagasta depende de sí mismo para asegurar su lugar en la liguilla, una victoria sobre Santa Cruz los dejará instalados en el reducido de postemporada, los Pumas son octavos en la tabla y un tropiezo podría dejarlos fuera de la temporada sin ningún premio. Los visitantes están salvados del descenso tras la confirmación del TAS sobre la restitución de puntos que solicitó Santiago Morning.

🕘 Antofagasta vs Santa Cruz en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Antofagasta vs Santa Cruz?

El partido entre Antofagasta vs Santa Cruz se disputará este domingo 2 de noviembre, a partir de las 15:00 horas en el Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta.

🗓 Fecha: Domingo 2 de noviembre

🕒 Hora: 15:00 horas

🏟 Estadio: Calvo y Bascuñán de Antofagasta

📺 ¿Dónde ver en vivo Antofagasta vs Santa Cruz?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🟨 Árbitros del partido entre Antofagasta vs Santa Cruz

Árbitro: Cristian Garay.

1er asistente: Alejandro Molina.

2do asistente: Eric Pizarro.

Cuarto árbitro: Cristiánn Droguett.

📝 El XI de Antofagasta vs Santa Cruz por la Primera B 2025

El once probable: Fernando Hurtado; Byron Nieto, Brayams Viveros, Manuel Maluenda, Rodrigo Astorga, Zacarías Abuhabda; Fabián Manzano, Felipe Báez, Sergio Hinojosa; Cristofer Salas, Tobías Figueroa.

Fernando Hurtado; Byron Nieto, Brayams Viveros, Manuel Maluenda, Rodrigo Astorga, Zacarías Abuhabda; Fabián Manzano, Felipe Báez, Sergio Hinojosa; Cristofer Salas, Tobías Figueroa. DT: Luis Marcoleta.

📝 El XI de Santa Cruz vs Antofagasta por la Primera B 2025

El once probable: Juan Dobboletta; Gianni Rodríguez, Hardy Cavero, Jesús Pino, Rodrigo Sandoval, Simón Contreras; Diego Urzúa, Jaime Carreño, Luis Muñoz; Milton Alegre, Nicolás Rivera.

Juan Dobboletta; Gianni Rodríguez, Hardy Cavero, Jesús Pino, Rodrigo Sandoval, Simón Contreras; Diego Urzúa, Jaime Carreño, Luis Muñoz; Milton Alegre, Nicolás Rivera. DT: John Armijo.

