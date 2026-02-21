El Campeonato de la Primera B 2026 ya está en marcha y los clubes inician su duro camino hacia el anhelado ascenso. Este fin de semana, la emoción se traslada a la Región del Maule para un debut muy esperado por los hinchas.

Rangers de Talca hará su estreno oficial en condición de local recibiendo al siempre complicado Deportes Antofagasta. Ambos equipos buscarán arrancar la temporada con el pie derecho y sumar sus primeros tres puntos.

¿Quién transmite en vivo Rangers vs Deportes Antofagasta?

El debut en Primera B 2026 entre Rangers y Deportes Antofagasta será transmitido a través de TNT Sports y TNT Sports en HBO Max. Además, podrás seguir el minuto a minuto en Al Aire Libre.

TV: TNT Sports.

Streaming: TNT Sports en HBO Max.

Además, podrás encontrar todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Rangers vs Deportes Antofagasta?

Rangers y Deportes Antofagasta juegan este domingo 22 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales

Fecha: Domingo 22 de febrero

Domingo 22 de febrero Hora: 18:00 horas

18:00 horas Estadio: Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales (Ex Fiscal de Talca)

Árbitros del partido entre Rangers vs Deportes Antofagasta

Árbitro: Piero Maza

Piero Maza 1er asistente: Jorge González

Jorge González 2do asistente: David Pizarro

David Pizarro Cuarto árbitro: Diego Paredes

El XI de Rangers vs Deportes Antofagasta por la Primera B 2026

Jose Luis Gamonal; Carlos Labrin, Claudio Servetti, Kevin Vásquez, Alonso Rodríguez; Agustín Mora, Mauro González, Tomas Gómez, Manuel Vicuña, Pablo Mora; Sebastián Ribas.

DT: Erwin Durán.

El XI de Deportes Antofagasta vs Rangers por la Primera B 2026

Juan Cisternas; Zacarias Abuhadba, Mathías Suárez, Cristian Diaz, Franko Siegler; Sebastian Leyton, Fabián Manzano, Sergio Hinojosa, Kevin Campillay; Brayan Hurtado, Christian Bravo.

DT: Luis Antonio Marcoleta.