La Copa Chile 2026 cierra este domingo 8 de febrero con un cruce clave en el norte del país. Desde las 19:00 horas, Cobreloa será local ante Deportes Antofagasta en el Estadio Zorros del Desierto, en un partido decisivo para el desarrollo del Grupo C. El primer cruce entre ambos fue con victoria para el cuadro Puma y ahora los loínos tendrán las chance de reponerse.
El duelo tendrá televisión para la jornada de domingo.
📡 ¿Quién transmite en vivo Cobreloa vs Antofagasta por la Copa Chile 2026?
El duelo entre Mineros y Pumas estará en las pantallas de TNT Sports además de la app de HBO Max.
- 📺 TV: TNT Sports
- 💻 Streaming: HBO Max
- Estadísticas de equipos
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa vs Antofagasta?
El partido Cobreloa vs Antofagasta se jugará este domingo 8 de enero desde las 19:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.
- 🗓 Fecha: Domingo 8 de febrero
- 🕛 Hora: 19:00 horas
- 🏟 Estadio: Zorros del Desierto, Calama.
🟨 Árbitros del partido entre Cobreloa vs Antofagasta
- Árbitro: Benjamín Saravia
- 1er asistente: Nicolás Medina
- 2do asistente: Brian Ben-Hur Soto
- Cuarto árbitro: Francisco Gaggero
🟠 El XI de Cobreloa vs Antofagasta por Copa Chile 2026
Formación: Diego Tapia; David Tapia, Bastián San Juan, Diego García, Cristian Muga, Robinson Porras, Yastin Navarro, Alvaro Delgado, Felipe Fritz; Jorge Gatica y Gustavo Gotti.
DT: César Bravo.
⚪🔵 El XI de Antofagasta vs Cobreloa por Copa Chile 2026
Probable formación: Juan Cisterna; Zacarías Abuhadba,Christian Bravo, Kevin Campillay,Cristián Díaz, Sergio Hinojosa,Brayan Hurtado, Sebastián Leyton, Fabián Manzano, Franko Siegler y Matías Suárez.
DT: Luis Marcoleta.