Deportes Antofagasta comenzó a mover su plantel con una idea clara: sumar futbolistas que lleguen a jugar y no a ser banca. Tras cerrar la temporada pasada en el quinto lugar, el club entendió que el margen en la Primera B es corto y que cada refuerzo debe responder de inmediato.

La planificación apunta a un equipo competitivo desde el arranque del torneo. Sin grandes anuncios ni promesas infladas, Antofagasta apostó por experiencia local y conocimiento del medio, dos factores que suelen marcar diferencias en el Ascenso chileno.

🔵 Antofagasta suma experiencia con pasado azul

Uno de los nombres que se integra es Iván Rozas, volante formado en Universidad de Chile y que llega tras su último paso por Deportes Copiapó. Con pasos por Ñublense y O’Higgins, Rozas ofrece recorrido, orden y una lectura de juego que encaja en la idea de un mediocampo más equilibrado.

El otro refuerzo es Bastián Tapia, defensor central que viene de jugar en Cobreloa. Su carrera también registra etapas en Deportes Iquique, Audax Italiano y también el Romántico Viajero, experiencia que le permite adaptarse rápido a contextos exigentes en la categoría de plata.

⚽ Refuerzos listos para competir

Ambos jugadores ya entrenan con el plantel y quedaron a disposición del cuerpo técnico para el debut ante Rangers, programado para el 22 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Fiscal de Talca.