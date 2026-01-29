Deportes Antofagasta y Cobreloa se ven las caras este viernes 30 de enero a las 19:00 horas por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026. El compromiso se jugará en el Estadio Calvo y Bascuñán y no será televisado.

Este será el primer duelo oficial de ambos elencos, que llevan varias semanas preparándose en sus respectivas pretemporadas. El encuentro tiene un aforo autorizado de 4 mil hinchas y se destinaron 500 tickets para la visita.

📡 ¿Quién transmite en vivo Antofagasta vs Cobreloa por la Copa Chile 2026?

Lamentablemente el partido entre Deportes Antofagasta y Cobreloa no será televisado ni tampoco se transmitirá en vivo por señales de streaming. La única forma de verlo en vivo será asistiendo al estadio. De igual forma, puedes seguir el minuto a minuto y todos los pormenores en Al Aire Libre.

📺 TV: No será transmitido

💻 Streaming: No será transmitido

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Antofagasta vs Cobreloa?

El partido Deportes Antofagasta vs Cobreloa se jugará este viernes 30 de enero desde las 19:00 horas en el Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta.

🗓 Fecha: Viernes 30 de enero

🕛 Hora: 19:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Calvo y Bascuñán, Antofagasta

🟨 Árbitros del partido entre Antofagasta vs Cobreloa

Árbitro: Cristian Galaz

Cristian Galaz 1er asistente: Jean Araya

Jean Araya 2do asistente: Fabián Aedo

Fabián Aedo Cuarto árbitro: Rodrigo Farías

⚪🔵 El XI de Antofagasta vs Cobreloa por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Fernando Hurtado; Fabián Manzano, Rodrigo Astorga, Nicolás Berardo; Manuel Maluenda, Andrés Souper, Sergio Hinojosa, Sebastián Leyton, Zacarias Abuhadba; Brayan Hurtado, Kevin Campillay. DT: Luis Marcoleta.

🟠 El XI de Cobreloa vs Antofagasta por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Hugo Araya; David Tapia, Jorge Paul, Diego García, Cristian Muga, Lucas Cornejo, Tomás Aránguiz, Alvaro Delgado, Felipe Fritz; Sebastián Zúñiga y Gustavo Gotti. DT: César Bravo.

