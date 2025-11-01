Santiago Wanderers y Magallanes se medirán este sábado 1 de noviembre a las 19:00 horas por la fecha 30 de la Primera B. El encuentro se jugará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y será una oportunidad clave para ambos elencos, con la mira puesta en el cierre del campeonato. El encuentro será transmitido por TNT Sports y HBO Max.

Los porteños vienen de caer 2-0 ante Cobreloa en su visita a Calama, una derrota que frenó su buen momento. En contraste, Magallanes llega con el ánimo arriba tras vencer por la cuenta mínima a Deportes Antofagasta en la última jornada.

En la tabla de posiciones, Santiago Wanderers ocupa el séptimo lugar con 41 puntos, firme en la zona de clasificación, mientras que Magallanes marcha duodécimo con 32 unidades, necesitando sumar para escalar y alejarse del fondo.

🕘 Santiago Wanderers vs Magallanes en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

Waiting for data available.



📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Santiago Wanderers vs Magallanes?

El partido entre Santiago Wanderers y Magallanes se disputará este sábado 1 de noviembre, a partir de las 19:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander.

🗓 Fecha: Sábado 1 de noviembre

🕒 Hora: 19:00 horas

🏟 Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso

📺 ¿Dónde ver en vivo Santiago Wanderers vs Magallanes?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Podrás seguir el minuto a minuto en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Santiago Wanderers vs Magallanes

Árbitro: Mathias Riquelme.

1er asistente: Mario Lagos.

2do asistente: Ignacio Zamora.

Cuarto árbitro: Benjamín Saravia.

📝 El XI de Santiago Wanderers vs Magallanes por la Primera B 2025

El once probable: Eduardo Miranda; Luis Margas, Sergio Felipe, Víctor Espinoza; Axel Herrera, Ethan Espinoza, Joaquín Silva, Leandro Navarro, Ricardo Parra; Diego Opazo, Enzo Gutiérrez. DT: Domingo Sorace.

📝 El XI de Magallanes vs Santiago Wanderers por la Primera B 2025