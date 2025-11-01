Una victoria por 1-0 cerró la fase regular de un equipo protagonista en la Primera B 2025. Con un tercer lugar que si bien, aún no está asegurado, la Liguilla del Ascenso la tiene a la vuelta de la esquina. Por ahora el plantel se enfoca totalmente en lograr el anhelado regreso a la máxima categoría del fútbol chileno.

Sin embargo, en medio de esa euforia, una noticia cayó como un balde de agua fría: el director técnico del equipo confirmó que no seguirá en la temporada 2026, pese a la posibilidad concreta de alcanzar el objetivo que viene persiguiendo desde su llegada.

⚽ “Ciclo cumplido”: la decisión que sorprende al Ascenso

Se trata de Germán Cavalieri, estratega que hoy lidera el proyecto deportivo de San Marcos de Arica y que aseguró que ya lo conversó con la dirigencia y que su adiós es inminente tras la liguilla. “Cuando llegué, no había orden. Había que rehacer todo, y eso significó enfrentarse a muchos cambios”, señaló el técnico argentino en entrevista con el sitio Primera B Chile.

Con un tono reflexivo, agregó: “Seguramente este ciclo está cumplido. Voy a dejar un club ordenado, con bases sólidas para competir”.

🔄 Un adiós con la mente puesta en el ascenso

A pesar de haber sido clave en la reconstrucción institucional y deportiva del equipo, Cavalieri aseguró que necesita un nuevo desafío: “Así como vine a mostrar mi trabajo, hoy siento que necesito un cambio de aire. El club también lo necesita”, afirmó.

A sus 48 años, el DT insiste en que su decisión no implica un quiebre interno, sino el cierre natural de un capítulo que duró dos temporadas. “Queremos ganar el ascenso, pero los ciclos se cumplen”, sentenció, dejando en claro que primero buscará sellar el sueño del retorno antes de emprender su propio camino.