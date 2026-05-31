Datos Clave Cobreloa líder absoluto de la Primera B: Los Zorros vencieron 2-0 a Rangers y aprovecharon la pérdida de puntos de sus perseguidores. Zorros líderes y Rojinegros en crisis: Cobreloa es puntero con 28 puntos, mientras que Rangers es colista de la división con 3 unidades. Los próximos partidos de Cobreloa y Rangers: Cobreloa deberá defender la cima ante Puerto Montt de visita, mientras que Rangers se enfrentará de local ante Santa Cruz, penúltimo de la división.

Cobreloa y Rangers de Talca protagonizaron uno de los duelos más atractivos de la fecha 14 de la Primera B 2026, debido a que uno se jugaba el líderato de la división y otro buscaba sumar su primera victoria en la temporada, por lo que sus necesidades eran diferentes y ambos necesitaban de manera desesperada sumar de a tres.

Los locales se impusieron en el Estadio Zorros del desierto por 2-0 ante los Rojinegros, que no logran sumar y aumentan su sequía ganadora, que profundiza su crisis en la división. Con este resultado, Cobreloa trepa a la primera posición con 28 unidades, y aprovechó la igualdad de Santiago Wanderers y la derrota de San Marcos de Arica para ser líder exclusivo. Por su parte, Rangers sigue siendo colista del Ascenso con solamente 3 puntos, a cinco del penúltimo.

Los goles de Cobreloa vs Rangers por Primera B

Cobreloa comenzó con todo el encuentro ante los Rojinegros, y encontraron la apertura del marcador con un gol salido desde el camarín, ya que a los 2′ minutos del primer tiempo fue Álvaro Delgado quien capturó un rebote en el área para marcar el primer gol del encuentro.

Con gol en la primera llegada, Rangers sufrió un duro golpe y no encontró soluciones para contener a la ofensiva de los locales, quienes no pararon de atacar y encontraron su segundo gol a los 25′ minutos. Con un contraataque mortal por parte de los Zorros, Álvaro Delgado eludió a la defensa visitante y marcó su doblete en el norte del país.

Estadísticas Cobreloa vs Rangers

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 14 Cobreloa 2 0 Half Time : 2 0 Finalizado Rangers Alvaro Delgado 2′

Alvaro Delgado 25′ Summary

Team Stats 25 ‘ Cobreloa Gol regular : Alvaro Delgado Last Confrontations COB 4 – 1 RAN 02/08/2025 RAN 1 – 1 COB 15/03/2025 COB 2 – 1 RAN 15/10/2023 COB 2 – 0 RAN 03/06/2023

¿Cuándo vuelven a jugar Cobreloa y Rangers?

Cobreloa tendrá que defender su líderato en el sur del país, ya que deberá visitar a Deportes Puerto Montt. El duelo enttre Delfines y Zorros se disputará en el Estadio Regional de Chinquihue el próximo sábado 6 de junio a partir de las 12:30 horas.

Por su parte, Rangers deberá cerrar la primera rueda ante el penúltimo equipo de la tabla de posiciones, Deportes Santa Cruz. Los Rojinegros recibirán a los Textileros el próximo sábado 6 de junio en el Estadio Bicentenario Iván Azócar a partir de las 20:30 horas. Este duelo será una verdadera final, ya que Rangers podría acortar puntos en su misión de mantener la categoría, pero una derrota los condenaría a tener que hacer una segunda rueda impecable para evitar el descenso.