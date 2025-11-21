Este jueves Humberto “Chupete” Suazo fue oficializado como director técnico de San Luis, elenco en el que se retiró del fútbol hace algunas semanas y que marcó el inicio y el final de su carrera como futbolista.

Suazo tiene un tremendo desafío al mando del elenco quillotano, con el que no pudo clasificar a la Liguilla de Ascenso 2025 como jugador, quedándose otro año en la Primera B.

😍 El gran desafío de Chupete Suazo en San Luis

El tremendo desafío de Humberto Suazo en 2026 será llevar a San Luis a Primera División, categoría en la que no están desde 2018, por lo que completarán su octava temporada en la categoría de plata del fútbol chileno, en la que incluso han tenido el riesgo de seguir bajando.

Chupete tiene su primer desafío como estratega, por lo que la labor no será sencilla. De todas maneras, el mismo exjugador venido del “Planeta Gol” aseguró que en sus últimas semanas como futbolista compartió más con el cuerpo técnico que con sus compañeros.

🙌🏻 La gran bienvenida de San Luis a su nuevo DT Humberto Suazo

A través de sus redes sociales, San Luis dio a conocer la noticia con una gran bienvenida a Humberto Suazo: “¡Bienvenido nuevamente a casa, Humberto querido! Juntos para escribir una nueva historia junto al Canario. ¡Vamos San Luis!”.

“El presidente de San Luis de Quillota, César Villegas Urrutia junto al nuevo DT firman el acuerdo en el que marca el inicio de la carrera como estratega a Humberto Suazo en nuestro Club. ¡Éxito en esta nueva etapa, Humberto!”, añadió.

