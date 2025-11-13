Hace casi dos semanas el fútbol chileno se conmovió con el retiro definitivo del mítico Humberto Suazo, quien junto con haber jugado esta temporada para San Luis de Quillota fue tomando el rol de ayudante técnico de Fernando Guajardo hasta decidir colgar los botines luego de un fallido intento por meterse a la liguilla por el ascenso.

A sus 44 años, Chupete optó por dejar la actividad al menos desde la cancha misma, pero los planes con el fútbol parecen no estar tan alejados con miras al 2026 que se avecina, incluso con la posibilidad concreta de dirigir como primer entrenador a un club de la misma Primera B.

⚽ Chupete Suazo tiene su primera chance de dirigir en el profesionalismo

Conocido es también que luego de fracasar en el objetivo de jugar la liguilla, en San Luis de Quillota hicieron un barrido importante en el plantel que incluyó desvincular al propio Fernando Guajardo y su staff técnico, algo que obliga al elenco Canario a pensar en su sucesor para la próxima temporada.

Pues bien, de acuerdo a la información entregada por Redgol en las últimas horas, la directiva de San Luis se ha propuesto ofrecer a Humberto Suazo el puesto de director técnico para afrontar una nueva campaña en el ascenso.

El citado medio indica que esta idea del cuadro quillotano viene formándose desde hace algunas semanas y que estaría en vías de resolverse, existiendo avances en las negociaciones con el mítico Chupete.

Suazo puede afrontar su primera experiencia como DT en Chile/ © Photosport

🐥 Suazo no es el único candidato a la banca del Canario

De igual forma, si bien Suazo es la primera opción no es la única que manejan en la directiva de San Luis, ya que hay otros nombres con experiencia dirigiendo que se encuentran en carpeta.

Otro de los nombres que asoman como sucesor de Guajardo es el de Fabián Marzuca, quien ya tiene pasos por la banca de clubes como Santiago Morning, Deportes Recoleta y Santa Cruz.