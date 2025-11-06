Desde la derrota ante Santiago Morning, lo de San Luis parecía una sentencia inapelable. El 3-0 sufrido en casa dejó a los quillotanos fuera de la liguilla del Ascenso, con el amargo noveno lugar. Pero en la Primera B, el pitazo final no siempre llega desde la cancha: a veces se escucha desde oficinas, y específicamente desde los escritorios.

Así sucedió esta semana, cuando una sanción a San Marcos de Arica prendió una inesperada luz de esperanza para los canarios. El club nortino, que había cerrado la fase regular en la cuarta posición y con clasificación a la liguilla, fue sorprendido con la revocación de su licencia para competir en 2026. Aunque aún les quedan cinco días hábiles para apelar, el fantasma del descenso administrativo ya ronda el Carlos Dittborn.

⚽️ San Luis y la Liguilla del Ascenso: una puerta que se reabre

Si la decisión se ratifica, el formato del torneo obliga a que un nuevo equipo tome el lugar de los ariqueños en la liguilla. Ahí es donde entra en juego San Luis, que terminó noveno. El giro podría darles un pase directo a la post temporada, abrochando su clasificación sin necesidad de jugar un partido.

El escenario no es sencillo para los quillotanos. La temporada cerró con la salida de Fernando Guajardo y apenas un puñado de jugadores con contrato vigente. Además, el club enfrenta un tema silencioso pero clave: la multipropiedad. César Villegas, dueño de San Luis, también figura como propietario de Deportes Limache, club de Primera División, mientras se discuten reformas legales que podrían prohibir este tipo de tenencias cruzadas en el balompié chileno.

🏛️ La espera para la decisión de la ANFP

La liguilla del Ascenso está pactada para arrancar el 19 de noviembre. Sin embargo, falta esperar el resultado de la apelación de los ariqueños. Primero fue Santiago Morning por el caso Paredes; ahora, San Marcos por temas financieros.

Todo apunta a que la ANFP deberá mover piezas y rearmar los calendarios. Y en esa espera, San Luis se ilusiona de cara a una posible clasificación para pelear el segundo ascenso.