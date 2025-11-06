La Primera B 2025 culminó con su fase regular el pasado fin de semana con UdeC proclamándose como flamante campeón y con Santiago Morning lamentando su descenso con escritorio de por medio, un desenlace bien acontecido que en las últimas horas sumó un nuevo episodio con otro club involucrado y que puede provocar serios cambios en la definición de la liguilla a jugarse desde este mes de noviembre.

Aunque ya había quedado conformada la liguilla por el segundo ascenso a Primera División, en horas de esta jornada se conoció que el Órgano de Primera Instancia (OPI) le negó la licencia de clubes a San Marcos de Arica de cara al 2026, elenco que precisamente se encontraba en el lote de los que disputarán la postemporada en la B.

😨 El remezón que pega a San Marcos y deja en alerta la definición de la liguilla

De acuerdo a lo dado a conocer por La Tercera este jueves, el OPI le denegó su licencia de clubes a San Marcos por no presentar sus estados financieros de este año, infracción que les generó una sanción que altera los planes para jugar la liguilla por el ascenso.

En el documento recabado por el citado medio, la decisión del organismo expone que “el Club (San Marcos de Arica), en los plazos establecidos para ello, no ha presentado la información requerida en el artículo 21 “Criterios Financieros”, letra d) ‘Criterios’, requisitos F.2.- ‘Estados Financieros Auditados’ (MEMORIA ANUAL)”.

“La presentación de los estados financieros auditados no solo es un requisito establecido en el Reglamento de Licencias de Clubes, sino que también se encuentra expresamente recogido en la Ley N° 20.019, cuerpo legal en que -entre otras materias- se indican una serie de obligaciones que deben cumplir las organizaciones deportivas profesionales para permanecer en una asociación o liga deportiva profesional, entre ellas, la presentación ante la asociación o liga deportiva profesional correspondiente y a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dentro del primer cuatrimestre de cada año”, complementa el fallo del OPI.

San Marcos corre serio peligro de perder la categoría/ © Photosport

⚽ ¿Cómo cambia el panorama de la liguilla con esta sanción a San Marcos?

Aunque si bien desde San Marcos ya avisaron que apelarán a esta resolución, de no tener éxito se sentenciará su descenso automático a la Segunda División del fútbol chileno para 2026, tal como ocurrió con Barnechea el pasado año.

Dicho escenario provocaría importantes cambios en el armado de la liguilla de la presente temporada, puesto que el conjunto ariqueño ya tenía definida su llave ante Rangers por los cuartos de final. En caso que se confirme su descenso, la tabla de la B correría y San Luis de Quillota entraría a jugar la postemporada.

Por otro lado, en otro punto que acota La Tercera se menciona que en Santiago Morning estarían muy atentos a toda esta situación con San Marcos, donde incluso podrían denunciar al cuadro de los Bravos para poder arrebatarles su plaza y mantenerse en el ascenso con miras al próximo año.

🔹 ¿Cuándo comienza la liguilla de la Primera B 2025?

De acuerdo a lo conocido en las últimas horas, desde la ANFP ya habían decidido aplazar el inicio de la liguilla para el próximo miércoles 19 de noviembre, aunque con este nuevo terremoto en los escritorios queda esperar por si dicho arranque se atrasase unos días más.