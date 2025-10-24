Nos entró una basurita al ojo: es que es imposible no emocionarse ante la despedida de uno de los mejores delanteros del último tiempo en el fútbol chileno, ya que Humberto “Chupete” Suazo se retiró del fútbol este viernes 24 de octubre.

Suazo jugó su último duelo en el empate 0-0 de San Luis contra Deportes Copiapó en la penúltima fecha de la Primera B 2025, pero el último como local del elenco canario, en el estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota.

😭 La despedida de Chupete Suazo del fútbol en el San Luis vs Copiapó

Chupete Suazo ingresó en el minuto 65 por Javier Retamales y jugó sus últimos 25’ (más descuentos), generando una tremenda atmósfera en Quillota, ya que se mezcló la nostalgia y tristeza por la despedida de un grande, pero a la vez alegría por haber vivido su hermosa carrera.

Los homenajes empezaron temprano con banderas y lienzos dedicados para Suazo. De hecho, en el minuto 26 el partido se detuvo para que tanto el público como sus compañeros de profesión lo aplaudieran en un momento de total emotividad.

No obstante, al final del partido la emoción los desbordó a todos, incluida la familia de Chupete, que llegó al estadio para este día tan especial del jugador y entró a la cancha en un reconocimiento que le hizo el club tras el pitazo final.

🥺 La emoción de Chupete Suazo por su despedida del fútbol

En diálogo con TNT Sports, Chupete Suazo señaló: “Hacer el deporte que más amo, poder marcar muchos goles, hacer feliz a mucha gente. Creo que emociona. La verdad que estaba bien concentrado, que no iba a llorar. Pero tengo una emoción tremenda de hacer lo que más amo y hacer una carrera aceptable. Así que la verdad que muy contento y cumpliendo todos los sueños”.

Las lágrimas llegaron cuando le preguntaron sobre su padre: “Es lo que siempre soñé, que me hubiera visto jugar. Ese es el gran dolor que tengo. Me acompañó a todos lados cuando era chico y no me pudo ver jugar profesional”. Así que por eso luché, luché, luché para que no me vayas a ver. Tener los niños que tengo. Serían todos recuerdos muy felices”.

Siguiendo con su despedida, Suazo expresó: “Es una enseñanza, una inspiración para muchos niños. Que se puede, con actitud. Me costó agarrar el hilo, viejo ya, pero creo que me preocupa mucho. Me propuse sacar mi familia adelante, a mi mamá, a la gente cercana. Y la verdad que me voy muy orgulloso y satisfecho por lo que voy logrando”.

