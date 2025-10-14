El regreso de Humberto Suazo a las canchas tras cinco meses de ausencia dejó más que emociones en el Estadio Lucio Fariña Fernández. El icónico delantero de 44 años no solo volvió a vestir la camiseta amarilla en el empate sin goles ante Deportes Recoleta, sino que desclasificó una función que pocos conocían: su rol dentro del cuerpo técnico quillotano.​

La leyenda sanantonina, quien había permanecido alejado de la competencia debido a complicaciones físicas, aprovechó este período para adentrarse en una nueva faceta profesional. Durante los meses de rehabilitación, Chupete trabajó como colaborador del cuerpo técnico dirigido por Fernando Guajardo, experiencia que lo tiene “disfrutando el proceso”.​

⚽ Chupete Suazo: Entre el campo y la banca técnica

El doble rol del histórico goleador quedó al descubierto tras su emotivo regreso al campo de juego. En declaraciones post partido, Suazo reveló detalles de esta nueva dimensión profesional que pocos imaginaban. “Estoy agradecido de César Villegas por darme la oportunidad de retirarme en cancha y permitirme estar en el cuerpo técnico”, manifestó el artillero, refiriéndose al dueño de San Luis de Quillota.​

Durante su proceso de recuperación, Chupete ha trabajado codo a codo con Fernando Guajardo, quien asumió la dirección técnica de los Canarios tras su exitoso paso por Provincial Osorno. “También le agradezco al profe Fernando Guajardo y al cuerpo técnico, me han incorporado alegremente”, expresó Suazo.

🎯 El último baile del ídolo quillotano

La temporada 2025 marca el cierre definitivo de una carrera que se extendió por más de dos décadas. Con 377 goles en su haber considerando su paso por la Selección Chilena, Humberto Suazo planifica su despedida de manera especial. “Si Dios quiere, espero estar bien contra Copiapó, que es el último partido de local del club”, señaló el delantero, refiriéndose a su deseo de decir adiós frente a su gente.​

La historia de Chupete Suazo en San Luis de Quillota comenzó hace 22 años cuando se consagró como goleador y campeón de la tercera división. Ahora, en su última temporada como profesional, el sanantonino combina su experiencia como jugador con su formación como futuro técnico, escribiendo un final emotivo para una carrera que lo convirtió en leyenda del fútbol chileno y mexicano.​