San Luis y Copiapó empataron 0-0 en el estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota, duelo válido por la penúltima fecha de la Primera B 2025.

Este traspié impidió que el León de Atacama siguiera como puntero exclusivo en la tabla de posiciones, ya que ahora lo alcanzó U de Concepción con 52 unidades, por lo que ambos elencos definirán al campeón en la última fecha cuando se enfrenten en el norte.

❌ El gol no llegó en el San Luis vs Copiapó por la Primera B

El encuentro fue parejo, pero con un leve dominio de San Luis, que tuvo las mejores ocasiones, aunque sin concretar un tanto en este compromiso.

Los quillotanos quedaron novenos con 39 puntos y se ubican a un punto de la Liguilla por el Ascenso, a solo un partido para el final.

🥺 Chupete Suazo se despidió del fútbol

La cuota emotiva de la jornada la puso la despedida de Humberto Suazo, quien ingresó en los 65 minutos para jugar su último duelo como profesional.

El delantero “venido del Planeta Gol” recibió el cariño de todos en el estadio Lucio Fariña Fernández y mostró chispazos de su inagotable talento.

Antes, en los 26 minutos de partido, el juego se detuvo para que Suazo recibiera los aplausos de los hinchas y compañeros de profesión. Además, durante todo el compromiso se vivió un homenaje con banderas y lienzos en su honor.

📅 ¿Cuándo se juega la “final” de Copiapó vs U de Concepción?

Para suerte de todos los amantes del fútbol Copiapó y U de Concepción, líderes de la Primera B con 52 puntos, jugarán en la última fecha del torneo, por lo que será una especie de final de la competencia.

Este compromiso se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre a las 16:00 horas en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó.

El que gana este duelo sale campeón y asciende a Primera División, pero si empatan se da la curiosa situación que jugarán un nuevo duelo de desempate, en día, horario y estadio neutral a confirmar.

