Claudio Bravo cuestionó el formato del Mundial 2026 directamente ante los medios: advirtió que el aumento a 48 selecciones generará encuentros con marcadores abultados por la abismante diferencia entre algunos equipos. El bicampeón de América con Chile lo dijo sin rodeos tras defender la portería del Barcelona en el clásico de leyendas frente al Real Madrid.

Con 48 países clasificados, el torneo en Estados Unidos, México y Canadá incorporará selecciones de confederaciones históricamente menos competitivas que disputarán su grupo debut ante potencias mundiales. Esa brecha, según Bravo, se traducirá en el marcador.

¿Por qué Bravo critica las 48 selecciones?

“No me gusta porque creo que se van a generar resultados muy abultados. Hay enfrentamientos entre selecciones muy poderosas y otras que no lo son”, declaró el exarquero en declaraciones difundidas por Claro Sports.

El propio Bravo, sin embargo, separó su postura personal de la realidad geopolítica del fútbol global. Reconoció el valor de la apertura que implica el nuevo formato, aunque con un matiz doloroso para el fútbol chileno: “Todos también tienen la posibilidad de participar. Me hubiese encantado que mi país hubiese estado dentro de las posibilidades, pero lamentablemente no es así”.

Chile quedó fuera del Mundial 2026 tras sumar solo 19 puntos en las Eliminatorias Sudamericanas, terminando séptimo en la tabla.

¿Qué selección favorece Bravo para ganar el Mundial?

Más allá de sus críticas al formato, el exportero de Colo Colo, Barcelona y Manchester City tiene un candidato claro: un equipo de Sudamérica. “Espero de corazón que la gane un sudamericano. Esa hegemonía va a ser súper importante”, afirmó. La última vez que una selección del continente se coronó campeona del mundo en territorio norteamericano fue Argentina en 1986, en México.

El balance final de Bravo fue positivo, pese a los reparos: “Va a ser un torneo distinto, muy llamativo, que siempre da para hablar con grandes jugadores y grandes selecciones. Creo que es el mejor espectáculo del mundo por lejos”, cerró el exportero, quien disputó tres Mundiales con La Roja y hoy sigue siendo una de las voces más escuchadas del fútbol chileno.