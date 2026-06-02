Gabriel Maureira jugará este fin de semana el duelo amistoso de La Roja Sub 20 ante Brasil, situación que no le gustó para nada al histórico golero nacional Claudio Bravo, debido a que se perderá un partido oficial por Colo Colo, que cerrará la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026 frente a Huachipato en Talcahuano.

El capitán bicampeón de América en 2015 y 2016 considera mucho más valioso que dispute duelos y se afirme en la portería del Cacique, ya que considera poco relevante un amistoso de la selección juvenil. Incluso, aseguró que en lo personal hubiera preferido seguir compitiendo con la camiseta alba.

La gran molestia de Bravo por llamado a Maureira en La Roja Sub 20

En su rol de comentarista en ESPN, Claudio Bravo señaló: “¡Que Maureira juegue en Colo Colo! Si a mí me preguntaban qué quería a esa edad, si jugar en la selección sub 20 o en Colo Colo, prefería hacerlo en Colo Colo”.

“Lo otro sería retroceder. Salvo que lo haga en la selección adulta, que es distinto. Es lo que hablamos del carácter, de la forma de pensar. El arco de Colo Colo es complejo”, añadió el formado en Macul.

Además, dijo que era mejor idea si es que hubiera sido llamado a La Roja absoluta: “Es mejor estar en la selección adulta de tercer arquero que jugar en la sub 20, es lógico. Te acerca a poder debutar. Tuvimos el Mundial acá y muchos jugadores de clubes potentes no vinieron. Los mismos jugadores no querían participar, porque estaban jugando Champions o ganar una liga”.

“Sienten que es retroceder. Si lo haces bien en tu club, tienes la posibilidad de participar en la selección mayor, te saltas el proceso sub 20. De hecho, yo no tuve buena experiencia en la selección sub 20“, añadió.

¿Cuándo juega Gabriel Maureira por La Roja Sub 20?

Chile jugará ante Brasil este sábado 6 de junio a las 17:00 horas, seguramente con presencia como titular de Gabriel Maureira, en un duelo amistoso preparatorio para el Sudamericano Sub 20 a disputarse en 2027.

Colo Colo entra a la cancha el día siguiente, el domingo 7 de junio a las 15:00 horas, frente a Huachipato en Talcahuano por la Copa de la Ligas 2026.