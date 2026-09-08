Datos Clave La frase clave: “Todo el camino valió la pena.” El hito: Es el primer futbolista que milita en Chile candidato al Trofeo Yashin. La ceremonia: Se realizará el 26 de octubre en Londres.

“Hay momentos que parecen demasiado grandes, hasta el día en que nos damos cuenta de que todo el camino valió la pena.” Con esa frase, Vozinha resumió lo que sintió al conocer su nominación al Trofeo Yashin, el reconocimiento que entrega la revista France Football al mejor arquero de la temporada, y con el que además hizo historia para el fútbol chileno.

El arquero de Colo Colo se convirtió en el primer futbolista que milita en el fútbol chileno en ser candidato a este premio, un hito que se suma a su destacada actuación con Cabo Verde en el Mundial 2026, donde fue una de las grandes revelaciones del torneo e integró el equipo ideal del certamen.

Las palabras que compartió en sus redes sociales

Horas después del anuncio, el portero de 40 años publicó un extenso mensaje. “Hoy, ver mi nombre entre los nominados al Balón de Oro es difícil de explicar con palabras. Recuerdo de dónde vengo, todo lo que viví, los sacrificios, las dificultades y a todos aquellos que caminaron conmigo”, escribió.

Vozinha también quiso compartir el mérito con su país de origen. “Esta nominación no es solo mía. Llevo conmigo a São Vicente, a Cabo Verde y a todo un pueblo que nunca dejó de creer”, agregó, cerrando con un mensaje de agradecimiento: “Agradecido con Dios, mi familia, mis compañeros y todos los que formaron parte de este camino. Siempre con los pies en la tierra y el corazón en mi tierra. Gracias, Cabo Verde. Gracias, mundo”.

Contra quiénes competirá por el galardón

El caboverdiano disputará el Trofeo Yashin junto a nombres de la talla de Unai Simón, Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Emiliano “Dibu” Martínez, Édouard Mendy, David Raya y Matvey Safonov. La ceremonia de entrega está fijada para el 26 de octubre en Londres.