Datos Clave Sanción: amonestación y recargo del 2,5% sobre los pagos de formación que la UdeC debe a otros clubes. Monto: las órdenes de pago suman unos US$49.127, más de $48 millones. Plazo: el club tiene 21 días para apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El Comité Disciplinario de la FIFA sancionó a Universidad de Concepción por fallar un control de cumplimiento financiero en el sistema que distribuye los pagos por derechos de formación de futbolistas, según informó BioBioChile este viernes. El club recibió una amonestación y un recargo del 2,5% sobre esos pagos.

La noticia llega el mismo día en que la UdeC visita a Colo Colo en el Monumental, a las 19:00 horas, por la fecha 26 de la Liga de Primera.

Un procedimiento que el club no respondió

Según el fallo citado por BioBioChile, la UdeC tuvo tres días de plazo para responder al procedimiento disciplinario abierto en su contra y no lo hizo. Por eso la FIFA resolvió el caso sin escuchar su versión.

En las fuentes consultadas no aparece una respuesta pública del club a la sanción.

Cuánto dinero está en juego

El fallo se refiere a varias operaciones de formación. En siete de ellas, el Campanil figura como “club nuevo”, es decir, el que recibió al jugador y debe pagar. En otras ocho, aparece como “club formador”, con derecho a cobrar contribuciones de solidaridad, y en esos casos la sanción es solo una amonestación.

Sumadas, las órdenes de pago alcanzan unos 49.127 dólares, más de 48 millones de pesos chilenos, según el medio. A ese monto se agrega el recargo del 2,5% en cada caso.

Qué viene ahora para la UdeC

La UdeC debe repetir la evaluación de cumplimiento financiero.

Si hay un segundo fallo, podría perder los pagos de formación que le corresponden.

Puede apelar ante el TAS dentro de 21 días, y tendría otros diez días, una vez vencido ese plazo, para presentar los hechos y argumentos legales.

Qué significa para el club

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: el recargo es un monto acotado, pero el riesgo mayor es otro. Si el club vuelve a fallar el control, el problema dejaría de ser pagar de más y pasaría a ser dejar de cobrar dinero que le corresponde por jugadores que formó.

Mientras el club define si apela, el foco deportivo está en el Monumental, donde buscará puntos ante el líder. Para saber cómo llega Colo Colo, revisa la previa del partido.