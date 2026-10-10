Datos Clave Empate agónico: Cobresal igualó 1-1 ante Universidad de Concepción La tabla: Los Mineros quedaron fuera de puestos de descenso con 25 puntos y el Campanil en zona roja con 23 Lo que viene: Restan seis fechas y los albinaranjas visitan a O’Higgins, mientras los penalistas reciben a Limache.

Cobresal salvó en la agonía un empate 1-1 contra U de Concepción en El Salvador, manteniéndose fuera de la zona de descenso con 25 puntos y dejando al Campanil en la zona roja con 23, quedando todo en un pañuelo, pero con un tremendo alivio para los nortinos, que estuvieron a segundos de bajar a puestos de pérdida de categoría.

A seis fechas del final de la competición quedó todo de infarto, pero con ambos elencos con casi las mismas opciones de salvarse.

Los goles de Cobresal vs U de Concepción

El primer tiempo en el Estadio El Cobre no tuvo goles. Ambos elencos se trabaron en el mediocampo, con mucha fricción y pocas llegadas claras, en un pleito que se jugaba más por la tabla que por el juego.

El complemento sí se encendió, y primero para mal en los Mineros. A los 62′, Rodrigo Sandoval se fue expulsado y dejó al local con diez hombres para el tramo decisivo. Para peor, el cuadro de El Salvador ya había perdido a su portero Matías Olguín, quien salió lesionado a los 54′ y fue reemplazado por Alejandro Santander.

Con la ventaja numérica, el Campanil golpeó. A los 88′, Luis Rojas apareció tras una habilitación de Iam González y puso el 1-0 que valía oro en la pelea por la permanencia.

Pero el desierto guardaba una última carta. En la agonía, a los 90+5′, Guillermo Pacheco conectó un zurdazo tras un tiro de esquina y decretó el 1-1 definitivo en la última jugada del compromiso.

¿Cuándo vuelven a jugar Cobresal y U de Concepción?

Cobresal retomará la acción el sábado 24 de octubre, a las 20:00 horas, cuando visite a O’Higgins en Rancagua.

Universidad de Concepción, por su parte, recibirá a Deportes Limache el domingo 25 de octubre, también a las 20:00 horas. Ambos compromisos puedes sintonizarlos en TNT Sports y HBO Max.