Universidad de Chile vuelve rápidamente a la competencia local después de una semana complicada. El equipo de Fernando Gago necesita dejar atrás la derrota por 2-0 ante Deportes Antofagasta en Copa Chile y retomar el camino que lo mantiene peleando en la parte alta del Campeonato Nacional 2026.

Ñublense llega con una urgencia distinta. Los chillanejos marchan séptimos y arrastran cuatro derrotas consecutivas por el torneo, aunque ya demostraron esta temporada que pueden complicar a los azules: en abril ganaron 1-0 en Chillán.

U de Chile vs Ñublense EN VIVO: minuto a minuto

La previa de U de Chile vs Ñublense

La U afronta una jornada especialmente importante en la carrera por terminar segunda. Los azules suman 42 puntos en 23 partidos, con 12 triunfos, seis empates y cinco derrotas, además de 35 goles a favor y apenas 16 recibidos.

Universidad Católica tiene las mismas 42 unidades, pero aventaja al equipo de Gago por diferencia de gol. Con Colo Colo escapado en la cima con 54 puntos, la lucha por el Chile 2 aparece como uno de los grandes objetivos del tramo final del campeonato.

El momento reciente de la U mezcla resultados positivos con un último golpe fuerte. Antes de perder ante Antofagasta, había vencido 3-0 a Deportes La Serena por el Campeonato Nacional y eliminado a Everton de Copa Chile tras ganar 1-0 en Viña del Mar e igualar 1-1 en Santiago.

Ñublense está en otra dinámica. Los dirigidos por Juan José Ribera ocupan el séptimo lugar con 32 puntos y necesitan reaccionar para no perder terreno en la lucha por competiciones internacionales.

¿Cómo llegan U de Chile y Ñublense?

Universidad de Chile registra tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco presentacionesconsiderando todas las competencias.

Los azules derrotaron 4-2 a Coquimbo Unido, golearon 3-0 a Deportes La Serena, vencieron 1-0 a Everton y luego empataron 1-1 ante los ruleteros. La secuencia terminó con el 0-2 sufrido frente a Deportes Antofagasta en el Calvo y Bascuñán.

Ñublense, en tanto, ha atravesado un período mucho más complejo. Por el Campeonato Nacional perdió frente a Deportes Limache, Deportes La Serena y Everton, mientras que en Copa Chile cayó 2-0 ante Puerto Montt antes de vencer 2-1 al cuadro sureño en la revancha. Ese triunfo no fue suficiente y quedó eliminado por 3-2 en el global.

En el torneo, los Diablos Rojos acumulan cuatro derrotas consecutivas.

Formaciones de U de Chile vs Ñublense

Formación de Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Igor Lichnovsky, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez; Maximiliano Guerrero, Tobías Reinhart, Charles Aránguiz, Agustín Arce, Marcelo Morales; Eduardo Vargas, Ignacio Vásquez. DT: Fernando Gago.

Formación de Ñublense: Nicola Pérez; Felipe Campos, Pablo Calderón, Sebastián Valencia; Lorenzo reyes, Manuel Rivera; Gabriel Graciani, Matías Plaza, Jovany Campusano; Esteban Calderón, Ignacio Jeraldino. DT: Juan José Ribera.

¿Dónde ver U de Chile vs Ñublense EN VIVO?

Universidad de Chile vs Ñublense será transmitido por TNT Sports Premium para todo Chile.

El compromiso también estará disponible ONLINE mediante HBO Max, mientras que en AlAireLibre.cl podrás seguir gratis el minuto a minuto, resultado, goles y todas las incidencias.

Partido: Universidad de Chile vs Ñublense.

Universidad de Chile vs Ñublense. Fecha: lunes 12 de octubre.

lunes 12 de octubre. Hora: 17:00 horas.

17:00 horas. Estadio: Codelco El Teniente de Rancagua.

Codelco El Teniente de Rancagua. TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

HBO Max. Cobertura: AlAireLibre.cl.

¿Quién es el árbitro de U de Chile vs Ñublense?

Cristián Garay será el árbitro principal del encuentro entre Universidad de Chile y Ñublense. Sus asistentes serán Carlos Venegas e Ignacio Cerda, mientras Víctor Abarzúa ejercerá como cuarto árbitro. En el VAR estará Diego Flores, acompañado por Felipe Jara como AVAR.

¿Cómo está el historial reciente entre U de Chile y Ñublense?

El antecedente inmediato entrega una advertencia importante para la U. Ñublense ganó 1-0 el duelo de la primera rueda, disputado el 12 de abril en Chillán.

Diego Céspedes anotó el único gol del encuentro en los descuentos y le dio a los Diablos Rojos una victoria que ahora los azules buscarán devolver.

En los otros dos enfrentamientos más recientes por el Campeonato Nacional, igualaron 2-2 en Chillán durante 2025, mientras Universidad de Chile consiguió una contundente victoria 5-0 en febrero de ese mismo año.

¿Qué se juega U de Chile ante Ñublense?

La U se juega puntos fundamentales en la pelea por el Chile 2, que entrega clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Antes de comenzar la fecha, Colo Colo lidera con 54 puntos, mientras Universidad Católica y Universidad de Chile tienen 42. Los cruzados ocupan el segundo puesto por diferencia de gol.

Ñublense, séptimo con 32 unidades, necesita volver a sumar después de su mala racha para mantenerse cerca de la zona de clasificación a torneos internacionales.