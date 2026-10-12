Universidad de Chile tuvo una jornada redonda. El equipo azul goleó por 6-0 a Ñublense en Rancagua y vio cómo Colo Colo tropezó ante Coquimbo Unido, resultado que alimentó la ilusión de acercarse al líder del Campeonato Nacional.

Tras el triunfo, Matías Zaldivia reconoció que la diferencia de gol también representa un factor importante en la competencia con Universidad Católica por el Chile 2, pero remarcó que las aspiraciones del plantel no se limitan a ese objetivo.

“Fue un partido muy bueno de inicio a fin. Obviamente después con la expulsión se nos abrió más el partido, pero creo que hasta ahí estábamos haciendo un gran partido. Muy contento porque también la diferencia de gol en este momento es muy importante, en la competencia que tenemos con Católica, pero en este momento también hay que mirar para arriba porque Colo Colo perdió puntos y la ilusión a nosotros no nos la quita nadie“, señaló el defensor.

La U acorta distancia con Colo Colo

La caída por 5-2 de Colo Colo ante Coquimbo Unido permitió que la U recortara la distancia con el puntero. Tras la fecha 24, los albos se mantienen con 54 puntos, mientras que los azules alcanzaron las 45 unidades, quedando a nueve del primer lugar.

Zaldivia reconoció que el panorama cambió respecto de jornadas anteriores y sostuvo que el equipo mantendrá sus expectativas mientras existan posibilidades matemáticas. “Antes la diferencia era muy grande y ahora se acortó a nueve puntos, quedan todavía seis fechas, así que nada, estamos con la ilusión intacta“, afirmó.

Copa Chile: el próximo objetivo de la U

El defensor también puso el foco en el compromiso inmediato del equipo: la revancha ante Deportes Antofagasta por los cuartos de final de Copa Chile. Los azules perdieron 2-0 en la ida, por lo que deberán buscar la remontada para continuar en carrera.

“Ahora vamos a descansar unos días para afrontar la vuelta del partido con Antofagasta, porque todavía estamos en la serie y uno de nuestros objetivos es la Copa Chile, así que vamos a afrontar de gran manera ese partido”, cerró Zaldivia.

🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma
1
Logo Colo-Colo Colo-Colo
24 17 3 4 50 27 +23 54 PGGGG
2
Logo Universidad Chile Universidad Chile
24 13 6 5 41 19 +22 45 GEGGP
3
Logo Universidad Católica Universidad Católica
23 13 3 7 50 33 +17 42 GPEGG
4
Logo Everton Everton
24 11 6 7 40 27 +13 39 GGEEP
5
Logo Palestino Palestino
24 11 4 9 38 35 +3 37 GGPPG
6
Logo Deportes Limache Deportes Limache
24 10 4 10 45 37 +8 34 GPGGP
7
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
23 9 5 9 36 33 +3 32 PGPGP
8
Logo Concepcion Concepcion
24 9 5 10 26 27 -1 32 GPPPP
9
Logo Ñublense Ñublense
24 8 8 8 28 37 -9 32 PGEEG
10
Logo Huachipato Huachipato
23 9 4 10 33 39 -6 31 PPPGG
11
Logo La Serena La Serena
24 7 9 8 36 41 -5 30 GGEPG
12
Logo Audax Italiano Audax Italiano
23 7 7 9 26 31 -5 28 PPGPP
13
Logo O'Higgins O'Higgins
24 8 3 13 28 38 -10 27 PGEGP
14
Logo Cobresal Cobresal
24 7 4 13 35 45 -10 25 PPPPP
15
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
24 6 5 13 18 40 -22 23 PEGPG
16
Logo Unión La Calera Unión La Calera
24 4 6 14 20 41 -21 18 GPEPG
🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Universidad Chile Universidad Chile
12 8 3 1 27 9 +18 27
2
Logo Colo-Colo Colo-Colo
12 8 2 2 28 10 +18 26
3
Logo Palestino Palestino
12 7 3 2 26 13 +13 24
4
Logo Deportes Limache Deportes Limache
12 7 1 4 25 15 +10 22
5
Logo Universidad Católica Universidad Católica
11 6 2 3 29 16 +13 20
6
Logo Huachipato Huachipato
12 6 2 4 23 22 +1 20
7
Logo Audax Italiano Audax Italiano
12 5 4 3 19 13 +6 19
8
Logo Everton Everton
13 5 4 4 19 16 +3 19
9
Logo Concepcion Concepcion
13 5 4 4 17 14 +3 19
10
Logo Cobresal Cobresal
12 6 1 5 19 17 +2 19
11
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
11 5 3 3 18 11 +7 18
12
Logo La Serena La Serena
12 4 4 4 19 18 +1 16
13
Logo Ñublense Ñublense
12 4 4 4 15 16 -1 16
14
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
11 5 1 5 8 12 -4 16
15
Logo O'Higgins O'Higgins
11 5 0 6 11 14 -3 15
16
Logo Unión La Calera Unión La Calera
12 3 3 6 14 17 -3 12
🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Colo-Colo Colo-Colo
12 9 1 2 22 17 +5 28
2
Logo Universidad Católica Universidad Católica
12 7 1 4 21 17 +4 22
3
Logo Everton Everton
11 6 2 3 21 11 +10 20
4
Logo Universidad Chile Universidad Chile
12 5 3 4 14 10 +4 18
5
Logo Ñublense Ñublense
12 4 4 4 13 21 -8 16
6
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
12 4 2 6 18 22 -4 14
7
Logo La Serena La Serena
12 3 5 4 17 23 -6 14
8
Logo Concepcion Concepcion
11 4 1 6 9 13 -4 13
9
Logo Palestino Palestino
12 4 1 7 12 22 -10 13
10
Logo Deportes Limache Deportes Limache
12 3 3 6 20 22 -2 12
11
Logo O'Higgins O'Higgins
13 3 3 7 17 24 -7 12
12
Logo Huachipato Huachipato
11 3 2 6 10 17 -7 11
13
Logo Audax Italiano Audax Italiano
11 2 3 6 7 18 -11 9
14
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
13 1 4 8 10 28 -18 7
15
Logo Cobresal Cobresal
12 1 3 8 16 28 -12 6
16
Logo Unión La Calera Unión La Calera
12 1 3 8 6 24 -18 6
16 equipos