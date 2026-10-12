Datos Clave Goleada: Universidad de Chile venció 6-0 a Ñublense en Rancagua. Diferencia: La U quedó a nueve puntos de Colo Colo tras la derrota alba ante Coquimbo Unido. Próximo desafío: Los azules deben preparar la revancha ante Deportes Antofagasta por los cuartos de final de Copa Chile.

Universidad de Chile tuvo una jornada redonda. El equipo azul goleó por 6-0 a Ñublense en Rancagua y vio cómo Colo Colo tropezó ante Coquimbo Unido, resultado que alimentó la ilusión de acercarse al líder del Campeonato Nacional.

Tras el triunfo, Matías Zaldivia reconoció que la diferencia de gol también representa un factor importante en la competencia con Universidad Católica por el Chile 2, pero remarcó que las aspiraciones del plantel no se limitan a ese objetivo.

“Fue un partido muy bueno de inicio a fin. Obviamente después con la expulsión se nos abrió más el partido, pero creo que hasta ahí estábamos haciendo un gran partido. Muy contento porque también la diferencia de gol en este momento es muy importante, en la competencia que tenemos con Católica, pero en este momento también hay que mirar para arriba porque Colo Colo perdió puntos y la ilusión a nosotros no nos la quita nadie“, señaló el defensor.

La U acorta distancia con Colo Colo

La caída por 5-2 de Colo Colo ante Coquimbo Unido permitió que la U recortara la distancia con el puntero. Tras la fecha 24, los albos se mantienen con 54 puntos, mientras que los azules alcanzaron las 45 unidades, quedando a nueve del primer lugar.

Zaldivia reconoció que el panorama cambió respecto de jornadas anteriores y sostuvo que el equipo mantendrá sus expectativas mientras existan posibilidades matemáticas. “Antes la diferencia era muy grande y ahora se acortó a nueve puntos, quedan todavía seis fechas, así que nada, estamos con la ilusión intacta“, afirmó.

Copa Chile: el próximo objetivo de la U

El defensor también puso el foco en el compromiso inmediato del equipo: la revancha ante Deportes Antofagasta por los cuartos de final de Copa Chile. Los azules perdieron 2-0 en la ida, por lo que deberán buscar la remontada para continuar en carrera.

“Ahora vamos a descansar unos días para afrontar la vuelta del partido con Antofagasta, porque todavía estamos en la serie y uno de nuestros objetivos es la Copa Chile, así que vamos a afrontar de gran manera ese partido”, cerró Zaldivia.