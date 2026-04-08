Universidad de Chile ya trazó su estrategia definitiva para el próximo mercado de fichajes bajo la conducción de Fernando Gago. La dirigencia de Azul Azul decidió mantener inscrito a Octavio Rivero pese a su larga recuperación, pero liberará el cupo de Felipe Salomoni en junio. Esta decisión condiciona la búsqueda de un refuerzo extranjero que llegará para potenciar la zona ofensiva del equipo de cara al segundo semestre. Con la inminente salida del lateral argentino, el club abrirá una vacante para un delantero foráneo que acompañe a Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas en la lucha por el título 2026.

¿Qué puesto busca potenciar la U de Chile en el mercado de fichajes?

La prioridad de Fernando Gago es contratar a un delantero centro o extremo de nacionalidad extranjera. Ante la baja prolongada de Octavio Rivero, la falta de regularidad física de Juan Martín Lucero y la veteranía de Eduardo Vargas (36 años), el cuerpo técnico azul determinó que la ofensiva es la zona que requiere mayor frescura. Según señala En Cancha, la intención es utilizar el cupo foráneo que quedará disponible a mitad de año para traer un atacante que se adapte a la alta intensidad del esquema de Gago.

¿Qué pasará con el cupo de extranjero de Octavio Rivero en el próximo refuerzo?

El delantero uruguayo seguirá ocupando su lugar en la lista de inscritos de Universidad de Chile, descartándose cualquier término anticipado de contrato. Y es que la institución decidió respetar el proceso de recuperación del charrúa tras su cirugía de rodilla, proyectada para agosto. “El cupo que utiliza el uruguayo no se moverá salvo un contratiempo con su lesión que obligue a eliminarlo”, detalla la información del Centro Deportivo Azul. Con esto, Gago ratifica que cuenta con Rivero para la recta final de la temporada 2026.

¿Cómo queda la lista de extranjeros de la U de Chile para el segundo semestre?

El escenario se aclarará con la partida de Felipe Salomoni en junio, lo que reducirá a cuatro los extranjeros fijos en planilla. Actualmente, el club cuenta con Franco Calderón, Lucas Romero, Juan Martín Lucero, Octavio Rivero y Salomoni. Cabe recordar que, aunque Lucas Barrera y Bianneider Tamayo son extranjeros, están inscritos en categorías formativas y no ocupan vacante en la lista de buena fe, aunque sí computan en el límite de cinco foráneos permitidos simultáneamente en cancha por el reglamento del Campeonato Nacional.

En resumen

Fichaje Prioritario: Un delantero extranjero para el segundo semestre de 2026.

Un delantero extranjero para el segundo semestre de 2026. Baja Confirmada: Felipe Salomoni dejará el club en junio, liberando un cupo foráneo.

Felipe Salomoni dejará el club en junio, liberando un cupo foráneo. Caso Octavio Rivero: Se mantiene inscrito pese a su lesión; volvería en agosto.

Se mantiene inscrito pese a su lesión; volvería en agosto. Situación Juvenil: Lucas Barrera y Tamayo no ocupan cupo de inscripción por ser formativos.

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