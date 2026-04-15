El Centro Deportivo Azul (CDA) vive un clima de absoluto suspenso médico a días de un partido que puede marcar la temporada. Tras la derrota ante Ñublense en Chillán, la mirada de Universidad de Chile se ha clavado exclusivamente en la recuperación de su máxima figura y goleador: Eduardo Vargas.

Con el duelo ante Everton ya descartado en el horizonte inmediato del atacante, la verdadera batalla de “Turbomán” se libra fuera de la cancha en una auténtica carrera contra el tiempo. Estas próximas 48 horas serán definitorias, ya que el delantero -según supo Al Aire Libre– se someterá a nuevos estudios de imagen de alta complejidad para determinar la cuantía real de su dolencia. De estos resultados depende si el ídolo azul podrá liderar la ofensiva ante Universidad Católica el próximo 25 de abril.

¿Qué lesión tiene Eduardo Vargas y cuándo se conocen los resultados?

La incertidumbre es total respecto al estado físico del goleador histórico de La Roja. Aunque tras el encuentro en Chillán se informó preliminarmente de una fuerte contusión en el talón, la persistencia del dolor en la zona del gemelo obligó al cuerpo médico de la U de Chile a programar estudios complementarios de urgencia. El jugador se realizará los exámenes definitivos entre este miércoles y jueves, buscando descartar cualquier compromiso fibrilar (desgarro) que complique su retorno a las canchas.

Debido a que Vargas no ha podido entrenar a la par de sus compañeros, el cuerpo técnico de Fernando Gago ha optado por el hermetismo absoluto, esperando el reporte oficial de las imágenes antes de entregar un plazo de recuperación. Por ahora, el trabajo del ariete se limita a kinesiología intensiva para reducir la inflamación y evaluar la movilidad de la zona afectada.

¿Llegará Eduardo Vargas al Clásico Universitario 2026 contra la UC?

La gran interrogante que desvela a los hinchas azules es la disponibilidad de su referente para el choque del sábado 25 de abril. Para Fernando Gago, contar con Vargas es una prioridad estratégica, especialmente ante la falta de variantes en un ataque que ha sufrido con las bajas de Octavio Rivero y la irregularidad física de Juan Martín Lucero.

Si los estudios arrojan una evolución positiva sin rotura muscular, el atacante iniciará un plan de reintegro acelerado para llegar en condiciones al duelo mayor. En caso contrario, la U deberá buscar soluciones de emergencia, lo que podría obligar al DT argentino a replantear la posición de piezas como Lucas Assadi para intentar suplir la jerarquía de un jugador que hoy es la principal carta de gol del plantel.

Próximo partido de la U: ¿A qué hora juega contra Everton?

Pese a que el foco está en la evolución de su gran figura, la U tiene la obligación de sumar en Sausalito este fin de semana para no seguir cediendo terreno en una Liga de Primera que se ha vuelto sumamente competitiva en la parte alta de la tabla.

Rival: Everton de Viña del Mar.

Everton de Viña del Mar. Día: Sábado 18 de abril.

Sábado 18 de abril. Hora: 17:30 horas.

17:30 horas. Estadio: Sausalito.

El cronómetro no se detiene en La Cisterna. Estas 48 horas marcarán el pulso de la semana en la U de Chile: o se celebra el camino despejado para el retorno del goleador, o se confirma una ausencia que obligará a Gago a rediseñar todo su esquema táctico para enfrentar a la UC. Con el equipo necesitado de puntos para reinsertarse en la lucha por el título, la salud de su gran referente no es solo un parte médico, es el factor que definirá el destino azul para el resto del mes. ¿Podrá el ídolo universitario superar esta prueba física o el Clásico se quedará sin su gran protagonista?