Universidad de Chile se prepara para un duelo determinante en Viña del Mar con una novedad de peso en su liderazgo. Con el equipo en la séptima posición y la obligación de acortar los 5 puntos de distancia con el líder, Fernando Gago debió resolver un rompecabezas para elegir a quién portará la jineta ante Everton. Las bajas de Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, sumadas a la suplencia estratégica de los capitanes históricos, dejaron la vacante abierta. En ese sentido, la responsabilidad recaerá en un hombre que, a sus 35 años, se ha transformado en el verdadero pilar emocional de la zaga, ganándose el respeto total del CDA a punta de regularidad.

¿Quién será el capitán de U de Chile vs Everton?

La jineta quedó disponible para el pitazo inicial en Sausalito debido a una combinación de factores físicos y decisiones tácticas. Sin los nombres que habitualmente asumen ese rol desde el arranque, Gago buscó un perfil que proyectara seguridad absoluta. El elegido es Matías Zaldivia. El defensor argentino-chileno se ha consolidado como el líder táctico del fondo y su designación es vista como un premio a su compromiso desde que llegó al club. Zaldivia asume este rol protagónico justo cuando la “U” más necesita una voz de mando para no perderle pisada a la parte alta de la tabla.

Las estadísticas y el presente de Matías Zaldivia en la U de Chile

El “Jefe” llega a este compromiso como uno de los puntos más altos del esquema de Gago. A pesar de los cambios en la formación, sus números individuales en la temporada 2026 reflejan su vigencia:

Partidos jugados: 8 compromisos como titular indiscutido.

8 compromisos como titular indiscutido. Seguridad en la salida: Registra 364 pases buenos de un total de 457, siendo el eje de la construcción desde la zona posterior.

Registra de un total de 457, siendo el eje de la construcción desde la zona posterior. Duelos ganados: Suma 52 balones disputados ganados, clave en el uno contra uno defensivo.

Suma 52 balones disputados ganados, clave en el uno contra uno defensivo. Aporte ofensivo: Ya registra un gol de pie derecho en lo que va del año.

La trayectoria de Zaldivia: Del debut al brazalete azul

Desde su arribo a la institución en 2023, Zaldivia ha sabido revertir las dudas iniciales con un profesionalismo intachable. Con contrato vigente hasta finales de este año, se ha transformado en el tercer jugador con mayor presencia en el plantel actual. Portar el brazalete ante Everton (y probablemente en el Clásico ante la UC si las bajas persisten) representa la validación final para un jugador que ya suma 113 partidos oficiales con la camiseta universitaria, consolidándose como el referente que el “Romántico Viajero” necesita ante la emergencia física de su columna vertebral.

Universidad de Chile salta a la cancha de Sausalito con la presión de ganar y con un nuevo líder a la cabeza. Con Zaldivia portando la jineta, el plantel de Gago busca demostrar que tiene fondo de armario y líderes capaces de dar la cara en los momentos difíciles. La prueba para el nuevo capitán será máxima: ordenar una defensa que no puede conceder ventajas si quiere mantener vivo el sueño de pelear el campeonato hasta el final.