Luego de su derrota ante Ñublense, en la U de Chile centraron sus críticas contra el arbitraje. Los azules han manifestado sentirse perjudicados por los criterios de los jueces, sobre todo tras la polémica acción que tuvo lugar en Chillán.

Esta situación ha generado incomodidad en el próximo rival del Romántico Viajero, Everton de Viña del Mar. De hecho, los ruleteros enviaron una carta al jefe de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar, apuntando a la presión que han ejercido los universitarios en los últimos días.

¿Qué dijo Everton en la previa del duelo ante la U de Chile?

De acuerdo a la información de Radio ADN, desde Everton expresaron su inconformidad con los reclamos públicos que ha hecho la U de Chile en los últimos días, considerando que enfrentarán a los laicos este fin de semana.

El citado medio reveló parte de la misiva que los viñamarinos elevaron al jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Roberto Tobar. “Consideramos que este tipo de campaña genera un ambiente de presión que no le hace bien al fútbol chileno ni a quienes tienen la difícil tarea de dirigir los partidos”, dice el escrito.

Además, el equipo de la Ciudad Jardín solicitó “la designación de un árbitro de reconocida experiencia y trayectoria para dirigir dicho partido (el de este sábado en el Estadio Sausalito)”.

¿Qué ha dicho U de Chile contra el arbitraje?

Tras la polémica acción que involucró a Javier Altamirano, fue el propio volante quien alzó la voz contra el arbitraje. “En esta patada que me pegaron no hubo ni revisión del VAR y uno queda con esa sensación de por qué no van si la patada fue clara. ¿Qué están esperando? ¿Que uno salga lesionado?”, dijo el pasado domingo.

En las últimas horas Marcelo Morales se cuadró con su compañero y también cuestionó la labor de los jueces. “Nos preocupa, han sido partidos en que hemos perdido puntos por eso. Nos hemos sentido perjudicados en algunas circunstancias. Se toma de distinto criterio una misma jugada en distintos partidos. Nos molesta”, lanzó en conferencia de prensa.

Por su parte, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, y la vicepresidenta de la concesionaria, Cecilia Pérez, sostuvieron una reunión con Roberto Tobar en la ANFP el pasado martes, donde dieron a conocer su malestar por los criterios de los jueces en contra del club.