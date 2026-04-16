La novena fecha del Campeonato Nacional 2026 dejó una herida abierta en Universidad de Chile. La derrota ante Ñublense en Chillán pasó a segundo plano tras el polémico criterio del árbitro Cristián Galaz y el encargado del VAR, Piero Maza, quienes desestimaron un fuerte planchazo sobre Javier Altamirano. Tras la reunión de tres horas entre la dirigencia azul y Roberto Tobar, se esperaba una señal de autoridad desde Quilín que calmara los ánimos. Sin embargo, el estamento arbitral tomó una decisión definitiva que incendia el ambiente: el respaldo absoluto a los colegiados. Los jueces ya tienen nuevas designaciones para la décima jornada, ignorando por completo el descontento en el CDA.

¿Qué pasará con Cristián Galaz y Piero Maza tras el Ñublense vs U de Chile?

A diferencia de lo que ocurre habitualmente tras errores mediáticos, donde los jueces suelen ser apartados por algunas fechas, Roberto Tobar resolvió que tanto Galaz como Maza están en plenas facultades para seguir dirigiendo. La ratificación llegó de la mano con la cartelera de la fecha 10, donde ambos aparecen con misiones de alto impacto.

De acuerdo a información de ADN Deportes, Cristián Galaz viajará a Talcahuano para ser el juez principal del choque entre Huachipato y Audax Italiano (domingo 19 de abril, 20:45 horas). Por su parte, la noticia que más ruido generó en la interna laica fue la de Piero Maza: el encargado del VAR en el polémico duelo de la U cumplirá la misma función este domingo desde las 18:30 horas en el Estadio Monumental, para el cruce entre Colo Colo y Palestino.

¿Por qué la Comisión de Árbitros no sancionó a los jueces de Chillán?

La resolución de Tobar se sustenta en la validación técnica del procedimiento realizado en el Nelson Oyarzún. Al liberar los audios del VAR, la ANFP dejó claro que para ellos no hubo error de criterio. En el registro se escucha a Piero Maza argumentar que el infractor “pisa a su rival debido a la inercia natural al apoyar el pie luego de jugar un balón controlado”.

Bajo esta lógica de la “inercia”, el VAR reforzó la postura de Galaz en cancha: “El de la U antepone el pie. Galaz, el jugador rojo juega el balón… para nosotros es una acción de juego”. Ante este respaldo institucional, Tobar desestimó la queja formal de Michael Clark y Cecilia Pérez, quienes apuntaban a una clara disparidad de criterios que terminó con un jugador azul en el quirófano.

Árbitros Fecha 10: ¿Quién dirige a la U de Chile vs Everton?

Con la molestia aún latente, el plantel de Fernando Gago debe dar vuelta la página para visitar a Everton en Sausalito (sábado 18 de abril, 17:30 horas). Para este encuentro, el designado es Cristian Garay.

La elección de Garay no es al azar; se trata de un juez de categoría internacional convocado por la FIFA para el Mundial 2026. En la U esperan que su experiencia brinde las garantías que, según sienten, no tuvieron en Chillán, permitiendo que el equipo recupere terreno en la tabla de posiciones tras quedar fuera de la zona de copas internacionales.

El veredicto de Roberto Tobar deja una sensación de desprotección total en Universidad de Chile. Al ratificar a Galaz y Maza, la ANFP no solo respalda una decisión técnica, sino que valida un criterio que ha sido el blanco de las críticas durante toda la semana. Mientras los jueces de la discordia preparan sus maletas, en el CDA mastican la impotencia de una gestión que no cambió el destino de los arbitrajes. ¿Qué pasará si el VAR de Maza vuelve a ser protagonista este domingo en el Monumental? La tensión en Quilín está lejos de terminar.