El fútbol chileno regala paradojas que encienden la competencia. Everton de Viña del Mar atraviesa una crisis de resultados que lo mantiene estancado en la parte baja del Campeonato Nacional 2026, pero al interior del camarín ruletero el ambiente es de total confianza. La llegada de Walter Ribonetto al banco oro y cielo no ha logrado revertir el mal momento en la Liga de Primera, acumulando una preocupante sequía de triunfos en el torneo regular.

Sin embargo, el calendario le presenta a Universidad de Chile como su próximo rival en Sausalito, un escenario que el estratega argentino calificó sorpresivamente como inmejorable. Lejos del hermetismo habitual de los equipos necesitados, el técnico lanzó una fuerte advertencia pública, apostando a que este choque frente a la escuadra de Fernando Gago será el trampolín definitivo para salvar la temporada.

Walter Ribonetto “amenaza” a la U de Chile pese a su sequía en el torneo

El técnico asume que enfrentar a un equipo grande absorbe la presión de su plantel, convirtiendo el duelo en el escenario perfecto para un golpe anímico. Ribonetto entiende que Universidad de Chile llega con la obligación absoluta de sumar para no alejarse de los líderes, lo que le permite a Everton jugar con la desesperación rival.

Pese a no conocer la victoria en el certamen de liga, el argentino no dudó en marcar territorio en conferencia de prensa. “Este es el partido ideal para volver a estar en los puesto de arriba”, sentenció sin rodeos. La lectura táctica en Viña del Mar apunta a incomodar desde la fricción y el contragolpe. “En estos encuentros contra un equipo grande se eleva la motivación, entonces tenemos que estar a tope, porque enfrentaremos a un rival que ante los mínimos detalles nos hará pasarlo mal”, advirtió el DT, traspasando toda la responsabilidad al cuadro laico.

¿Cuáles son los críticos números que arrastra Everton en el Campeonato 2026?

Los ruleteros marchan en la undécima posición con apenas 11 puntos, arrastrando una racha negativa que evidencia profundas fallas estructurales. Desde que el reemplazante de Javier Torrente asumió el mando en la Primera División, el equipo no ha logrado sumar de a tres, aumentando la tensión sobre el directorio y la plantilla. El único festejo del cuerpo técnico ocurrió ante Palestino, pero en el contexto paralelo de la Copa de la Liga. El análisis de su fixture reciente expone su fragilidad:

Falta de poder ofensivo: Registran empates estériles sin goles ante Ñublense y un ajustado 2-2 frente a Universidad Católica en el Claro Arena, donde dejaron escapar la ventaja.

Registran empates estériles sin goles ante Ñublense y un ajustado 2-2 frente a Universidad Católica en el Claro Arena, donde dejaron escapar la ventaja. Derrotas que duelen: Cayeron por la cuenta mínima (1-0) en su última visita a La Serena, confirmando su irregularidad.

Cayeron por la cuenta mínima (1-0) en su última visita a La Serena, confirmando su irregularidad. Rendimiento general: En 9 fechas disputadas del torneo, el equipo apenas suma 9 goles a favor y 9 en contra, demostrando una incapacidad crónica para cerrar los partidos a su favor.

¿Qué está en juego para U de Chile y Everton en Sausalito?

Una derrota en la décima fecha no sentencia el torneo, pero amenaza con desatar una crisis prematura y alejar al perdedor del pelotón de avanzada. El choque en la Quinta Región representa un punto de quiebre estratégico cuando el campeonato recién alcanza su primer tercio. Universidad de Chile (séptimo con 13 puntos) necesita recuperar la regularidad de forma urgente para que el liderato, hoy en manos de Colo Colo, no se transforme en una distancia irremontable antes del receso de la primera rueda. Ceder unidades implicaría para Fernando Gago un desgaste innecesario en la confianza del plantel.

Por su parte, Everton (undécimo con 11 unidades) agota su margen de error ante su gente. Caer frente a los azules hundiría a los ruleteros en la zona de riesgo y pondría contra las cuerdas el cuestionado proyecto de Walter Ribonetto. El pitazo final definirá si la atrevida predicción del técnico local se convierte en el envión anímico que prometió, o si sus propias palabras le pasan la cuenta en un escenario de altísima presión.

¿Cuándo y a qué hora juegan Everton vs U de Chile?

El trascendental encuentro válido por la décima fecha está programado para este sábado 18 de abril a las 17:30 horas en el Estadio Sausalito. Los dirigidos por Fernando Gago saltarán a la cancha con la urgencia de lavar sus heridas tras la reciente caída ante Ñublense. Sumar de a tres en Viña del Mar resulta vital para la escuadra azul, no solo para no ceder más terreno en la tabla, sino para llegar con la moral a tope al Clásico Universitario que animarán la próxima jornada frente a la UC. En la vereda de enfrente, el cuadro ruletero buscará hacer valer su localía y materializar la promesa de su entrenador, sabiendo que su siguiente desafío en el calendario será recibir a Cobresal, nuevamente en la Quinta Región.