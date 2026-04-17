Universidad Católica pasa la mejor semana de la temporada 2026, ya que viene de dos victorias importantísimas, tanto en el Campeonato Nacional ante Audax Italiano como en la Copa Libertadores, donde venció por la segunda fecha del Grupo D a Cruzeiro. Es por ello que los Cruzados quieren extender su felicidad hasta la semana siguiente en el Clásico Universitario, el cual tiene en una encrucijada a Daniel Garnero por una figura que puede no llegar al duelo.

Se trata de Gary Medel, quien no pudo decir presente en el duelo disputado por los universitarios en Belo Horizonte por un desgarro sufrido ante Boca Juniors en el torneo continental. Es por ello que el Pitbull no dirá presente en la siguiente jornada de la división de honor del fútbol chileno y se encienden las alarmas a una posible ausencia ante Universidad de Chile.

Gary enciende las alarmas de Católica

Según menciona la periodista de ESPN, Belén Hernández, Medel sigue en recuperación de su desgarro de isquiotibiales y señala que aún le quedan días de recuperación para volver a ser parte de las citaciones.

Además, la comunicadora apuntó que desde el cuerpo técnico dirigido por Daniel Garnero no iban a apurar su recuperación y que esperan su evolución a lo largo de la semana, pero esto significa que es probable que el Pitbull no diga presente en la siguiente edición del Clásico Universitario.

¿Cuándo juega U Católica por el Campeonato Nacional 2026?

Universidad Católica será el encargado de cerrar la décima fecha del Campeonato Nacional 2026 ante Unión La Calera. Cruzados y Cementeros se verán las caras el próximo lunes 20 de enero en el Estadio Claro Arena. El enfrentamiento dará inicio a las 20:30 horas.

Después del duelo ante los Cementeros, Católica se tendrá que enfocar de lleno en el próximo Clásico Universitario ante Universidad de Chile. El duelo entre Azules y Cruzados se disputará el sábado 25 de abril a partir de las 18:00 horas en el Estadio Nacional.

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