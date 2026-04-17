Universidad de Chile vive un complejo presente, debido a las múltiples lesiones que complican a Fernando Gago, en especial a su bloque ofensivo por las lesiones de Eduardo Vargas y Octavio Rivero. Es por ello que una de las alternativas para el técnico estaría en las categorías inferiores del club, donde deslumbra con su talento y nivel ante el mejor equipo del continente.

Se trata del juvenil azul Jhon Cortés, quien está siendo uno de los mejores jugadores de las inferiores del club universitario. El extremo izquierdo de 17 años fue una de las figuras del último encuentro de la Sub 20 ante el campeón de la Copa Libertadores de la categoría, Santiago Wanderers, y ya piensa en la posibilidad de ascender al primer equipo dirigido por Pintita.

Jhon Cortés: Una nueva opción para Gago en la U

Durante esta jornada, la categoría sub 20 de Universidad de Chile goleó de visitante a Santiago Wanderers por 0-4, donde uno de los goleadores fue el joven nacionalizado chileno. Con este tanto, Cortés suma dos goles consecutivos en las juveniles azules y le mete presión a Fernando Gago por una opción en las citaciones del primer equipo.

Jhon Cortés ya debutó en el Campeonato Nacional 2026, en la victoria por la cuenta mínima de los azules ante Coquimbo Unido en la séptima jornada de la división de honor. Además, ya fue dirigido por Fernando Gago, ya que en el debut de Pintita en el club universitario ante Unión La Calera por Copa de la Liga, el joven chileno-colombiano jugó 26 minutos en lo que fue la derrota de la U en el Estadio Nacional.

¡QUÉ DÍA, JHON! 🤩



Nuestro canterano, Jhon Cortés, vivió su debut en nuestro Primer Equipo esta tarde en el triunfo sobre Coquimbo Unido 💪🏼



Felicidades y a seguir por este camino 🤘🏼💙 pic.twitter.com/nnFO1qoEYL — Universidad de Chile (@udechile) March 14, 2026

Cabe destacar luego del duelo ante los Cementeros, Fernando Gago no tenía la opción de citar a Cortés para los duelos de Universidad de Chile, debido a que el jugador se encontraba con la Selección Chilena Sub 20 dirigida por Sebastián Miranda. Posterior a su regreso, Gago no ha considerado al joven como opción para el primer equipo.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

Universidad de Chile vuelve a ver acción por el Campeonato Nacional 2026 en Viña del Mar, ya que este sábado deberán visitar a Everton por la décima jornada de la competencia nacional. El enfrentamiento entre Ruleteros y Azules dará inicio a las 17:30 en el Estadio Sausalito.

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