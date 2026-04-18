La U de Chile visita esta tarde a Everton en Viña del Mar, en el que será el segundo partido de la Fecha 10 del Campeonato Nacional, que tiene a Limache como nuevo y sorpresivo líder.

Los azules llegan a este partido con ganas de dar vuelta la página tras su última actuación, en donde cayeron sobre la hora ante Ñublense en Chillán.

Es por eso que Fernando Gago ha debido trabajar bastante, especialmente porque el equipo se vio superado y falto de ideas en su último encuentro. Además como si los problemas no faltaran, Eduardo Vargas tiene una lesión muscular que lo dejó fuera de este encuentro y es duda para el clásico universitario de la próxima semana.

La duda de Gago está en la ofensiva de la U de Chile

Con Vargas fuera de la oncena titular de la U de Chile, pareciera que el reemplazante natural sería Juan Martín Lucero. Pero el medio En Cancha indica que el jugador aún no está bien en lo físico, requisito número uno para jugar en el equipo de Gago, y está muy mal en el aspecto psicológico. Las constantes lesiones y la ausencia total de goles tendrían muy presionado al delantero argentino.

Así las cosas, Gago ha estado evaluando un equipo sin un referente de área tradicional, en caso de que Lucero no esté en condiciones de jugar.

A todo esto hay que sumarle que, otra vez, hay una baja de la U de Chile por problemas musculares, esta vez es Marcelo Morales el que quedará marginado y su lugar será ocupado por Felipe Salomoni.

La formación de la U de Chile

Fernando Gago saltaría a la cancha con Gabriel Castellón en portería, Fabián Hormazábal, Matías Zadivia, Nicolás Ramírez y Felipe Salomoni en defensa, Israel Poblete, Lucas Romero y Javier Altamirano en mitad de terreno, y Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero (Ignacio Vásquez) y Lucas Assadi en ofensiva.

¿A qué hora juegan juegan U de Chile vs Everton?

Azules y Ruleteros juegan este sábado 18 de abril a las 17:30 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

El duelo se puede ver exclusivamente por las pantallas de TNT Sports y la plataforma de streaming de HBO MAX. También lo puedes seguir GRATIS en el minuto a minuto de Al Aire Libre.