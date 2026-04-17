Este viernes la U de Chile emprendió rumbo a Viña del Mar para visitar a Everton por la fecha 10 del Campeonato Nacional 2026. Los azules viajaron con un plantel algo mermado, puesto que tienen cuatro bajas confirmadas.

Una de las grandes ausencias de los universitarios para este compromiso será Marcelo Morales, quien sufrió un problema muscular que lo marginó de la nómina. Por ello, Fernando Gago citó a Diego Vargas.

¿Quién reemplazará a Marcelo Morales en la U de Chile?

Si bien aún se desconoce quién ocupará el lugar de Marcelo Morales en la oncena titular de la U de Chile ante Everton, todo indica que Felipe Salomoni será desde la partida en el Sausalito.

Eso sí, para cubrir la baja del carrilero estelar, el DT del Romántico Viajero recurrió a un joven valor, el cual vio acción bajo las órdenes de Francisco Meneghini, pero que fue perdiendo terreno en el último tiempo.

Se trata de Diego Vargas, jugador de 19 años que ya debutó con la camiseta azul, aunque será su primera participación con Fernando Gago en el banquillo.

¿Cuáles son los números de Diego Vargas en la U de Chile?

Diego Vargas debutó con la U de Chile el pasado 8 de febrero en la derrota por 2-1 a manos de Huachipato en el Estadio CAP. El lateral izquierdo incluso participó en el gol, puesto que un centro suyo se estrelló en poste previo al gol de Eduardo Vargas.

Posteriormente jugó 62 minutos en el empate sin goles ante Palestino, y si bien tuvo actuaciones correctas, fue borrado de las citaciones y no volvió a aparecer con Paqui Meneghini. Ahora, con la baja de Morales, tendrá su primera aparición con Gago en las convocatorias.

¿Cuál será la formación de la U de Chile vs Everton?

Aún se desconoce cuál será la formación de la U de Chile para recibir a Everton, aunque podría haber algunas novedades, sobre todo en el mediocampo.

Una de las modificaciones de Gago sería la inclusión de Lucas Romero y la presencia de Ignacio Vásquez en lugar de Lucas Assadi.

Así, la U podría saltar a la cancha con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Israel Poblete, Lucas Romero, Javier Altamirano; Maximiliano Romero, Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero.