Universidad de Chile encendió todas las alarmas en el Centro Deportivo Azul de cara a la versión 202 del Clásico Universitario. El amargo empate sin goles frente a Everton en Viña del Mar confirmó el peor temor de Fernando Gago: una crisis de finiquito que ya acumula 180 minutos de sequía ofensiva en el Campeonato Nacional 2026.

El “Romántico Viajero” sufre por la falta de generación y peso en el área rival justo en la semana más crítica del semestre. Para agravar el panorama anímico y deportivo, la antesala del duelo ante Universidad Católica desnudó una estadística implacable que refleja el abismo de efectividad que existe hoy entre la escuadra laica y el capitán cruzado.

¿Por qué los goles de Fernando Zampedri exponen la crisis de la U de Chile?

El delantero cruzado registra más anotaciones por sí solo que la totalidad del plantel de Universidad de Chile en el actual torneo. El dato es un golpe de nocaut a las pretensiones azules. Tras diez fechas disputadas, el “Toro” acumula 11 goles a su haber (cifra que podría aumentar en su duelo pendiente ante Unión La Calera), mientras que todo el equipo universitario apenas ha logrado inflar las redes en 10 ocasiones. Esta cruda estadística refleja la nula producción de las rotaciones en ataque implementadas por Gago. La falta de un creador que alimente con ventaja a los delanteros ha transformado el arco rival en un verdadero cerrojo para los atacantes laicos.

¿Cómo quedó el historial del Clásico entre U de Chile y Universidad Católica?

A pesar de la reciente victoria cruzada, la supremacía histórica en Primera División sigue en manos de Universidad de Chile. Con el antecedente fresco del último cruce (el Clásico 201 del pasado octubre), donde los precordilleranos vencieron por 1-0 con gol de Alfred Canales y resistieron jugando con diez hombres tras la expulsión de Gary Medel, la tabla histórica cuadró sus números de cara a la versión 202. El balance definitivo de los 201 derbis estudiantiles disputados a la fecha arroja la siguiente radiografía oficial:

Partidos jugados: 201 encuentros por Liga de Primera.

201 encuentros por Liga de Primera. Triunfos azules: 76 victorias para Universidad de Chile.

76 victorias para Universidad de Chile. Triunfos cruzados: 62 celebraciones para Universidad Católica.

62 celebraciones para Universidad Católica. Empates: 63 igualdades en el marcador.

63 igualdades en el marcador. Goles a favor: 289 tantos para los laicos frente a 264 de los precordilleranos.

289 tantos para los laicos frente a 264 de los precordilleranos. Marcas individuales: Sergio Livingstone ostenta el récord de presencias (32 partidos) y el ídolo azul Carlos “Tanque” Campos se mantiene como el máximo artillero histórico (14 goles).

¿Cuándo y a qué hora se juega el Clásico Universitario 2026?

El trascendental choque correspondiente a la fecha 11 está programado para este sábado 25 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Nacional. El duelo asoma como de vida o muerte para el proceso del técnico argentino en la U. Romper la sequía goleadora de los últimos 180 minutos y neutralizar al goleador histórico del equipo rival serán las urgencias tácticas primordiales para que el cuadro mágico recupere terreno en la tabla.

El pitazo inicial en Ñuñoa no solo pondrá en juego el orgullo y tres puntos vitales, sino que dictará sentencia sobre un equipo que urge de un reseteo mental en los metros finales para evitar que esta crisis de finiquito termine por dinamitar sus opciones de pelear el título.