El inicio de temporada en Universidad de Chile tuvo demasiados cambios a comparación del cierre del año 2025, donde los azules cambiaron de técnico y dejaron partir a un par de jugadores titulares del plantel. Uno de ellos se había convertido en la figura del plantel y en uno de los más queridos en el equipo por la hinchada universitaria.

Se trata del delantero argentino Leandro Fernández, quien se despidió de la U en los primeros meses del año y su ausencia no se ha podido reemplazar. El atacante no pasa por un buen momento en Argentinos Juniors, y durante las últimas semanas se ha especulado sobre un posible regreso al equipo que ahora comanda Fernando Gago. Es por ello que una publicación del “Lea” llenó de ilusión a la fanaticada azul con una publicación en sus redes sociales.

El post de Fernández que ilusiona a la U

Durante esta jornada, Leandro Fernández sorprendió al mundo azul por una publicación en sus historias de Instagram, donde muestra que viajó hasta Chile y se estaría hospedando en una residencia frente al Hotel Mandarín Oriental, ubicado en la comuna de Las Condes.

A pesar de la ilusión que generó la foto en las redes sociales, es sabido que Fernández tiene más intereses que el fútbol en nuestro país, ya que en su estancia como jugador de los azules inauguró una barbería, lo que denomina como un emprendimiento familiar.

¿Cuál es el presente de Leandro Fernández en Argentina?

Tras su sorpresiva salida de Universidad de Chile, Leandro Fernández cruzó la cordillera para convertirse en jugador de Argentino Juniors, donde no pasa por un buen presente debido a la poca consideración del cuerpo técnico con los servicios del ex atacante azul.

En todo el año, Fernández solamente ha disputado 10 partidos entre las tres competencias que disputa el Bicho, y fue titular solamente en una ocasión. Además, en sus apariciones no se ha encontrado con el gol y registra una agónica asistencia. Además, Argentinos jugó el sábado ante Atlético Tucuman, y el atacante con pasado azul no fue citado por decisión técnica.

Los rumores sobre un posible retorno de Leandro a la U se topan con el complicado presente de los azules en el Campeonato Nacional 2026, donde la escuadra dirigida por Fernando Gago sufre de una sequía goleadora que lo complica en la tabla de posiciones.