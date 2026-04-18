Universidad de Chile no logra convencer nuevamente en el Campeonato Nacional 2026, ya que durante esta jornada igualaron sin goles ante Everton en Viña del Mar. El plantel de Fernando Gago logró ser protagonista del encuentro pero no pudieron romper la paridad del encuentro, lo que generó las críticas del capitán azul.

Se trata de Matías Zaldivia, quien fue capitán por la ausencia de Vargas, Aranguiz y Díaz, el cual no dudó en dar sus críticas al equipo y las razones por las cuales los azules no lograron marcar por segunda fecha consecutiva. Además, se refirió al próximo reto universitario, que será ante Universidad Católica en una nueva edición del Clásico Universitario.

La autocrítica de Zaldivia por la igualdad ante Everton

Tras un buen desempeño personal que lo coronó como el mejor jugador del encuentro, Matías Zaldivia mostró su inconformidad por el empate ante Everton en Viña del Mar donde señaló que al equipo le falta la suerte de marcar goles.

“Estoy muy caliente. Seguimos perdiendo puntos en el campeonato y esa no es la idea. Nos falta bastante para ganar. Vamos por buen camino pero hay que poner un poco más para la victoria”, señaló el capitán azul ante las cámaras de TNT Sports.

Además, Zaldivia apuntó al próximo desafío de los azules ante Universidad Católica por el Clásico Universitario de la fecha 11 del Campeonato Nacional 2026, donde indicó que es una semana clave y espera que sea una gran semana para el club.

¿Cuándo juega Universidad de Chile por el Campeonato Nacional 2026?

Tras la igualdad en Viña del Mar por la décima jornada del Campeonato Nacional 2026, Universidad de Chile debe pasar la página para enfocarse en su próximo reto, el Clásico Universitario. Los Azules reciben a U Católica el próximo sábado 25 de abril a partir de las 18:00 horas en el Estadio Nacional.



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