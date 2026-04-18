Universidad de Chile sufre nuevamente con el fantasma de las lesiones previo al duelo ante Everton por el Campeonato Nacional 2026, donde el club universitario tiene a cuatro jugadores entre algodones, donde uno de ellos podría no ser opción para Pintita para el Clásico Universitario de la próxima jornada.

Se trata de Marcelo Morales, quien durante la semana se postulaba a ser uno de los titulares ante los Ruleteros en su visita a Viña del Mar por la décima jornada de la división de honor del fútbol nacional. A última hora, “Chelo” no se subió al bus por una lesión que sería más complicada de lo esperado, por lo que queda en duda su participación para el duelo ante Universidad Católica.

La lesión de Morales que complica a Fernando Gago

Morales se habría quedado abajo de la visita azul a Viña del Mar por un microdesgarro en su pierna derecha, pero está no sería la lesión del lateral nacional, ya que según el medio Emisora Bullanguera la lesión se trataría de un desgarro en el isquiotibial que lo mantendría con una duda para los próximos encuentros del Campeonato Nacional 2026.

Cabe destacar que Marcelo Morales se ha ganado durante las últimas fechas la confianza del técnico argentino Fernando Gago, quien le confió la banda izquierda al joven formado en la U. Ante esta situación, Pintita tendrá que decidir en quién debe suplir a Morales, donde las opciones son Felipe Salomoni y Diego Vargas, quien durante esta jornada tuvo su primera citación al equipo de Gago en el enfrentamiento de la U ante Everton.

¿Cuándo juega Universidad de Chile por el Campeonato Nacional 2026?

Durante esta jornada, Universidad de Chile deberá enfrentar a Everton en calidad de visitante en Viña del Mar. El duelo entre Ruleteros y Azules dará inicio a partir de las 17:30 horas en el Estadio Sausalito.

Además, este encuentro es la antesala a una nueva versión del Clásico Universitario, donde U de Chile deberá recibir a U Católica por la fecha 11 del Campeonato Nacional 2026. El enfrentamiento entre Azules y Cruzados será el próximo sábado 25 de abril a partir de las 18:00 horas en el Estadio Nacional.



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