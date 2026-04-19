Octavio Rivero fue uno de los nombres que dejó declaraciones tras el empate sin goles entre Universidad de Chile y Everton en el Estadio Sausalito, por la décima fecha del Campeonato Nacional. El delantero uruguayo llegó al recinto viñamarino en muletas, tras su reciente operación de rodilla, y se detuvo a hablar con los medios una vez terminado el compromiso.

Más allá del resultado, su presencia en la zona mixta terminó marcando la jornada. Rivero fue consultado por su eventual “revancha” en el club en medio de su complejo inicio de temporada, lo que dio paso a una respuesta que evidenció incomodidad con el enfoque de la pregunta.

Rivero y la consulta por la “revancha” en la U

La primera reacción del delantero fue cuestionar directamente la pregunta sobre una supuesta rescisión de contrato: “¿Quién dijo eso?”, lanzó de inmediato.

Luego fue consultado sobre su deseo de revancha en la U y declaró: “¿Por qué revancha? Si esto no ha arrancado. ¿Por qué va a ser una revancha? Yo no me tomo ninguna revancha, porque casi ni he jugado, entonces revancha de nada. Tengo ilusión y ganas de hacer las cosas bien”.

El análisis del empate y el momento de la U

Consultado por el rendimiento del equipo tras el empate ante Everton, Rivero evitó individualizar responsabilidades y apuntó a un proceso colectivo en desarrollo, más allá de la falta de gol que ha mostrado el equipo.

En esa línea, señaló que “es un equipo, no depende solo de los delanteros. Se está trabajando bien, es cuestión de tiempo. Los resultados van a llegar y a fin de año vamos a estar festejando”, defendiendo el desempeño de sus compañeros pese al resultado en Viña del Mar.