Diego Rivarola, ídolo de la U de Chile, le mandó un mensaje directo a Fernando Gago en ESPN, si quiere recuperar al mejor Lucas Assadi, tiene que ponerlo de titular y darle continuidad, especialmente ahora que el mediocampista regresa de un esguince en el tobillo izquierdo que lo marginó prácticamente todo marzo.

La U de Chile visita este sábado 18 de abril a Everton en el Estadio Sausalito desde las 17:30 horas por la fecha 10 del Campeonato Nacional 2026 y la duda de si Assadi arranca de inicio es el tema del día.

El volante azul volvió ante Audax Italiano y La Serena desde el banco, y fue titular ante Ñublense en la caída 1-0 del fin de semana. El regreso a las canchas de Assadi no ha sido el esperado y está muy lejos de su nivel.

¿Qué le recomienda Diego Rivarola a Gago con Lucas Assadi?

La receta de Rivarola es básica y casi obvia, pero difícil de tomar en este momento, Gokú pide que el canterano azul sea titular independiente de su nivel. “Assadi es casi indiscutido, siempre y cuando esté bien físicamente. Pero hoy viene de una lesión. Y cuando tienes este tipo de jugadores, que sabes que son totalmente determinantes, para que vuelvan a su nivel lo tienes que hacer jugar”, sentenció el ex delantero en ESPN.

El ídolo azul fue más allá: “Si decidiste hacerlo jugar a medias el partido pasado, si vos decidiste volverlo a tener en la cancha, le tienes que dar el respaldo y volver a ponerlo”. Para Rivarola, sacarlo ahora sería contraproducente para la confianza del jugador.

Assadi es estado muy lejos de su nivel e la U | © Photosport

¿Por qué Lucas Assadi no ha mostrado su mejor nivel en la U de Chile?

La respuesta está en la lesión y la falta de continuidad. Assadi se perdió seis partidos en marzo por el esguince en el tobillo izquierdo —ante Colo Colo, Universidad de Concepción, Coquimbo Unido, La Serena, Unión La Calera y Palestino— y recién está recuperando la confianza. Rivarola lo grafica perfectamente: “Si no lo pones es como ‘te puse aunque estabas bien y no me gustó, entonces te saco’. Y no sé si eso le hará bien a Lucas”.

El jugador lleva solo tres partidos desde el regreso y ninguno completo.

¿Cuándo y dónde ver Everton vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026?

Este sábado 18 de abril a las 17:30 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, transmitido por TNT Sports y HBO MAX para todo Chile.