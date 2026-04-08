Universidad de Chile enfrenta un escenario complejo con Octavio Rivero, quien será operado hoy de la rodilla tras una lesión persistente, en medio del repunte del equipo que viene de golear 4-0 a Deportes La Serena en la Liga de Primera 2026.

El delantero, que llegó como uno de los refuerzos principales, ha estado al margen durante gran parte de la temporada y ahora enfrenta un proceso que podría dejarlo fuera hasta seis meses. En ese contexto, su estado anímico también se instaló como tema dentro del plantel.

Octavio Rivero y el impacto de su lesión en la U

La lesión de Rivero no solo obliga a pasar por el quirófano, sino que también corta su continuidad en un momento donde el equipo comenzaba a consolidarse en la tabla. Su ausencia abre una interrogante en la ofensiva, considerando que estaba llamado a ser una pieza clave en el esquema.

Desde el cuerpo técnico y el plantel asumen que deberán encontrar soluciones internas para suplir su baja. Rivero no ha podido sumar minutos con regularidad, y la operación de hoy marca el inicio de una recuperación larga que condiciona el semestre del club.

Octavio Rivero podría estar fuera hasta 6 meses / ©Comunicaciones U. de Chile.

Ignacio Vásquez revela el estado de Octavio Rivero

En conferencia de prensa en el CDA, Ignacio Vásquez abordó directamente el momento personal del delantero y cómo lo ha visto en los días previos a la cirugía.

“Las lesiones siempre son complicadas, nadie quiere lesionarse. Algunas pasaron en cancha como la de Octavio, que es lamentable y difícil de llevar”, explicó Vásquez.

El atacante también detalló conversaciones con Rivero y expuso su frustración por no poder aportar en cancha: “Le he preguntado cómo se siente y dice que triste porque quiere ayudar. Hay que tomarlo con tranquilidad, que se recupere y cuando vuelva será gran aporte”.